Ale Valencia no se conforma con el bronce en equipos en París 2024: 'Quiero tres de tres'

Alejandra Valencia, líder del equipo femenil de tiro con arco de México, conversó con Claro Sports tras asegurar la primera medalla para la Delegación Mexicana en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Valencia expresó su satisfacción por haber alcanzado este primer objetivo.

Sin embargo, también dejó en claro que quiere conseguir las tres medallas por las que luchará: "Es parte de las metas que quiero lograr, tres de tres, que vengo a jugarme todo, ya se logró la primera, luego viene el mixto y el individual."

Respecto a la importancia de sus logros personales, Valencia afirmó: "No tiene que ver con entrar a la historia, sino que es una meta personal." Recordemos que además de la medalla de bronce reciente, en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 también obtuvo el bronce en el equipo mixto.

Alejandra Valencia tiene ahora la mira puesta en las competencias futuras: el equipo mixto el 2 de agosto y el individual un día después. En caso de lograrlo, sería la primera atleta mexicana en conseguir tres medallas en una misma edición de Juegos Olímpicos.

Ana Paula Vázquez: "Superación personal"

Ana Paula Vázquez compartió su experiencia personal, incluyendo una lesión y operación en el hombro que significaron un desafío significativo: "Me sirvió para hacer un cambio mental radical. Tuve que llegar a un límite muy bajo para entender que la manera en la que estaba pensando no si no, no se hubiera dado esta consecuencia, antes tenía demasiada presión y entendí que debía disfrutar", concluyó Ana para Claro Sports.

Ángela Ruiz: "Crecimiento paso a paso"

Ángela Ruiz, compañera de equipo de Alejandra Valencia, destacó la importancia de mantener una mentalidad enfocada en el día a día durante los Juegos Olímpicos: "Debo seguir con esa mentalidad en Juegos Olímpicos, día a día, eso me ha servido a no adelantarme", expresó al mismo medio.