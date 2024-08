Alejandra Valencia sobre su futuro de cara a Los Ángeles 2028: 'Todavía no sé'

Alejandra Valencia, arquera mexicana, no está completamente segura sobre su futuro de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En entrevista después de quedar eliminada en Cuartos, la de Sonora Hermosillo dejó todo en el aire.

“Probablemente, pues sí (tiene en la mira los próximos olímpicos), todavía no sé. Déjenme salir, todavía no salgo, no asimilo, entonces para que me preguntan eso, déjenme checar, déjenme ver, pero probablemente sí”, platicó.

Sin duda, Valencia ha marcado época en Tiro con arco mexicano, y el deseo de los aficionados es poder seguir viendo a Alejandra compitiendo en los mejores niveles, pero de momento, aún no es seguro que la podamos ver una vez más en los Juegos Olímpicos de 2028.

A México le tienen miedo

Por otra parte, Alejandra Valencia charló sobre el desempeño del equipo mexicano de Tiro con arco en general en estos Juegos Olímpicos. La arquera aseguró que México es el rival a vencer y muchos de los competidores temen jugar contra los mexicanos.

“Estuvo bastante bien (el desempeño del equipo mexicano en París), queríamos de otro color, sabíamos que podíamos de otro color, pero eso también nos motiva a saber que estamos en la pelea, entre lo mejor del mundo, que México es potencia, que también somos el rival a vencer y que nos tienen miedo”, añadió.

