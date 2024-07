Alexa Moreno previo a París 2024: 'La oportunidad está ahí'

La gimnasta mexicana Alexa Moreno, tras su destacada actuación en los Juegos de Tokio 2020 donde alcanzó el cuarto lugar, ahora tiene puesta su mirada en subirse al podio en París 2024.

A sus 29 años y participando por tercera vez en unos Juegos Olímpicos luego de competir en Río 2016 y Tokio 2020, Moreno, nacida en Mexicali, Baja California, señaló al Comité Olímpico Internacional que no será una tarea fácil por las buenas competidoras que hay en Gimnasia Artística.

"La oportunidad está ahí. Una vez que llegue a la final, cualquier cosa puede pasar. No será fácil con tantas buenas gimnastas. Es la primera vez que estoy en la subdivisión uno", expresó Moreno.

La atleta mexicana compartió las complicaciones que ha tenido en su camino a París 2024, donde señaló que competir en las mañanas es complicado porque su cuerpo no reacciona de buena forma.

"Me resulta difícil hacer gimnasia por la mañana. Mi cuerpo no funciona como deseo; me operaron la rodilla en noviembre, por lo que he perdido mi fuerza. No necesito muchas más repeticiones. Siempre tengo momentos antes de competir en los que necesito centrarme más".

Alexa Citlalli Moreno expresó su entusiasmo por competir en París 2024: "Estoy feliz de tener gente mirando, me da mucha energía. Vine a París en septiembre para la Copa del Mundo de Gimnasia Artística; los Juegos Olímpicos serán similares, pero con más gente, incluidos familia y amigos".

