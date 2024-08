Aranza Vázquez obtuvo cero de calificación en su cuarto clavado en Semis y se despide de París 2024

Aranza Vázquez tuvo un inicio fenomenal en los Clavados Trampolín Individual 3 metros, y tras el segundo clavado llegó a estar en el Top 5, pero en el penúltimo salto la mexicana tuvo un muy mal clavado al entrar totalmente de espalda. A pesar de que protestó algún distractor para repetir su actuación, fue denegada y terminó con una calificación de cero y se despide de París 2024.

Se desconoce qué paso realmente, pero no logró tener un gran salto del trampolín y a la hora de dar las vueltas, no pudo recuperar el camino y entró de espalda. Al salir del agua, la mexicana alzó la mano para pedir una protesta, explicar la razón por la cual no pudo ejecutar bien su clavado.

Sin embargo, a pesar de que el juez principal se acercó a la jueza del trampolín para discutir el punto de vista, ambos mediadores llegaron a la conclusión de que no se podía repetir el clavado de Aranza Vázquez ya que fue un error propio de la nadadora mexicana y por eso las calificaciones de todos los jueces fue de cero.

¿Qué fue lo que le pasó a Aranza Vázquez en la Semifinal del Trampolín de 3M? y ¿Por qué los jueces se negaron a que repitiera el clavado? Tristísimo para la mexicana... con este error quedó fuera de la final... pic.twitter.com/0NRyurVmjW — Luiscel (@Luiscel11) August 8, 2024

Con este resultado, la mexicana se despide amargamente de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde estuvo muy cerca de pasar a la Gran Final en Clavados Trampolín Individual 3m, pero ese cero en el cuarto clavado le arruinó su presentación y se quedó con 248.20 puntos en el lugar 16 de la clasificación.

Finalmente, Aranza Vázquez se despididó dignamente de París 2024, pues su quinto clavado fue espectacular y al salir de la alberca rompió en llanto al no poder avanzar a la última ronda.

