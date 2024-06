Atleta mexicana queda fuera de París 2024 por error de asignación de plaza en Tiro Deportivo

A un mes de los Juegos Olímpicos, la atleta mexicana Andrea Palafox recibió la noticia de que no participará en París 2024, a pesar de que ya le habían asignado un cupo en la delegación nacional. Según su testimonio, hubo un error en la asignación de la plaza en Tiro Deportivo.

Palafox expresó su decepción a través de Instagram, explicando que le han quitado su sueño de estar en los Juegos Olímpicos, donde competiría en las especialidades de 50m Rifle tres posiciones y 10m Rifle Aire.

"Me acaban de avisar que no asistiré a París 2024 por un error que alguien cometió al asignar la cuota. Yo no pedí estar en esta situación. Es muy difícil entender cómo se puede tomar una decisión tan deliberada en una situación tan importante para un atleta", escribió en sus redes sociales.

La semana pasada, Andrea Palafox había sido anunciada como poseedora de un boleto a París 2024, bajo el criterio del mejor ranking a nivel continental dentro del escalafón oficial de la Federación Internacional de Tiro Deportivo.

En ese momento, su plaza se sumaba a las conseguidas por Gabriela Rodríguez (skeet) y Alejandra Zavala (Pistola 25m) en la rama femenil, junto con Edson Ramírez (Rifle de aire 10m) y Carlos Quezada (Rifle tres posiciones) en varonil.

Palafox fue informada de que se le retiraba su cupo en París 2024 debido a que había una tiradora mejor colocada en el escalafón continental, la también mexicana Goretti Zumaya, quien se quedará con el boleto a los Juegos Olímpicos.

