Atletas mexicanos en París 2024: ¿Quién es Ramón Garrido y cuándo compite?

Ramón Garrido se presentará por primera vez en unos Juegos Olímpicos en París 2024, donde representará a México en el bádminton después de que Lino Muñoz lo hiciera en Río 2016 y Tokio 2020.

El badmintonista azteca de 28 años llegará motivado y en un gran momento tras haber obtenido dos medallas en 2023, una de oro en Juegos Centroamericanos y una de bronce en Panamericanos.

Garrido superó una enfermedad que casi le quita la vida en 2016 y casi 10 cirugías de rodilla para volver a jugar, por lo que ve a París 2024 como una "superación personal".

“Para todo atleta de alto rendimiento es la cúspide de su carrera, es lo que todos soñamos cuando somos pequeños. (Para mí) es una superación personal, después de tantas cirugías, que los doctores me dijeron que no iba a poder jugar otra vez, que no me iba a mover igual, la enfermedad, lesiones, después de todo eso es poder decir lo logré, es la culminación de todo este proceso tan doloroso, triste, pero tan bonito a la vez”, dijo en una entrevista a la Conade.

Ficha Técnica

Nombre completo: Luis Ramón Garrido Esquivel

Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1996

Edad: 28 años

Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León

Deporte: Bádminton

¿Cómo clasificó Ramón Garrido a los Juegos Olímpicos de París 2024?

El atleta mexicano consiguió su pase a París 2024 vía ranking internacional, pues quedó en el lugar 29 del clasificatorio olímpico, el cual concedía 35 plazas.

¿Cuáles son los máximos logros deportivos de Ramón Garrido?

Medalla de oro en Juegos Centroamericanos 2023

Medalla de bronce en Juegos Panamericanos 2023

¿Cuándo compite Ramón Garrido en París 2024?

Garrido disputará la Fase de Grupos del 27 de julio al 1 de agosto, donde enfrentará a Tien Chen Chou (China Taipei) y Cheuk Yiu Lee (Hong Kong). En caso de que avance, los Cuartos de Final se disputarán el 2 y 3 de agosto, mientras que las Semifinales serán el 4 y la final el 5.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ANA GUEVARA REVELA CUÁNTO DARÁ CONADE POR MEDALLAS A LOS ATLETAS MEXICANOS