Drama en París 2024 con Elena Congost: “Me han descalificado por ser persona y ayudar a mi guía”

Polémica en los Juegos Paralímpicos París 2024, y es que ha sido descalificada Elena Congost tras haber terminado en el tercer lugar en el maratón femenino.

La española recibió la sanción por parte de la organización, por haber soltado la cuerda que lo unía a su guía Mia Carol, quien estaba a punto de caer en la parte final de la competición, algo que está prohibido.

“Me gustaría que todo el mundo sepa que no me han descalificado por hacer trampas, sino por ser persona y por instinto que te sale cuando alguien se está cayendo. Por ayudar. Por cogerlo y aguantarlo”, declaró la atleta tras lo sucedido.

Y es que, el artículo 7.9.5 menciona que descalifica a cualquier atleta que se suelte la correa antes de la meta.

El catalana había recorrido 42 kilómetros y 193 metros de dura batalla junto a su guía y en tan solo 2 metros la ilusión del bronce se le esfumó en cuestión de segundos.

La ibérica, primera campeona paralímpica de Maratón en la historia, volvió a competir tras ocho años de haberlo hecho, para cumplir la ilusión de ser madre de cuatro pequeños, incluso sufrió debido a que le dejaron de pagar por la baja por maternidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DAK PRESCOTT Y LOS DALLAS COWBOYS FIRMARON UNA EXTENSIÓN POR CUATRO AÑOS