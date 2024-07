'Estoy dando lo mejor de mí para representar a México lo mejor posible': Sofía Reinoso

Sofía Reinoso es una de las pioneras del Kayak profesional en México y se prepara para afrontar sus segundos Juegos Olímpicos en París 2024. En una entrevista exclusiva con RÉCORD, expresó su entusiasmo y dedicación a este deporte que se ha convertido en su gran pasión.

"Para mí, el Kayak Slalom es como mi forma de vida, se ha convertido en mi pasión, en mi manera de querer vivir mi día a día. Estoy súper emocionada por estos Juegos Olímpicos, creo que van a ser épicos y pues bueno, estoy dando lo mejor de mí para representar a México lo mejor posible", comentó Sofía.

La atleta poblana destacó cómo estos juegos serán distintos a su primera edición, pues le tocó debutar en Tokio 2020 en medio de una pandemia mundial por COVID-19. "Creo que va a ser muy diferente el tema de no tener COVID, o sea, desde que ya no va a haber test, todo esto, creo que va a ser muy diferente tener el público viéndonos ahí", señaló.

Pero el público y ambiente no será lo único diferente para Reinoso, pues la experiencia que ha ganado también hace que llegue más preparada para esta justa veraniega.

"Creo que también para mí va a ser algo notablemente diferente, pero bueno, creo que en estos juegos estoy mucho más preparada. Ha pasado más tiempo, que significa más horas dentro de un kayak, más horas entrenando, entonces eso te da más experiencia y pues sí, me siento más preparada para estos juegos", afirmó.

La presencia de su familia en París es una de las cosas que más la entusiasma. "Esa parte es súper emocionante, estoy muy agradecida de poder tener a mi familia ahí cerca, apoyándome, creo que es lo que más me emociona en estos momentos".

La dos veces medallista de bronce en Juegos Panamericanos ha estado trabajando intensamente para estar en su mejor nivel. "Muy bien, creo que lo he dado todo. He estado haciendo la mejor preparación para poder estar en el mejor nivel, con las Copas del Mundo, entrenando en Europa, Estados Unidos, México, estuvimos mucho tiempo en Brasil buscando lograr la plaza, muchísimo trabajo físico, mucho trabajo mental. Realmente siento que he trabajado todos los puntos, mi día a día es un proceso, siempre buscando la mejora en todo y pues bueno, creo que estoy preparada y espero que lo logre hacer en la competencia", explicó.

Este año, Sofía tendrá la oportunidad de competir en dos disciplinas: Slalom, en la cual debutó en Tokio y Kayak Cross, modalidad que estará haciendo su presentación en las olimpiadas. "Pues realmente, ahora tengo dos oportunidades, esta vez clasifiqué en lo que es Slalom y Kayak Cross. Kayak Cross va a ser por primera vez olímpico, es un deporte nuevo totalmente, así que estoy súper emocionada por ser de las primeras kayakistas del mundo en debutar esta disciplina en las olimpiadas. Y pues, son deportistas difíciles, realmente todo puede pasar, hay muchísimos factores externos", explicó.

Sobre las posibilidades de alcanzar una medallas en cualquiera de las dos disciplinas, Sofía recoció que es complicado, pero espera colarse a una final y superar lo realizado hace cuatro años: "En la parte de Slalom solamente pasan 10 a la final, obviamente estoy con todo para ser de esas 10 y en la final darlo todo. En la parte del Kayak Cross hay mucho factor de suerte, son cuatro personas aventándose de una rampa y peleando hasta llegar al final, entonces siempre hay un poquito de factor de suerte, pero pues también solo están cuatro en esa final y estoy obviamente con la mira ahí. Es algo muy, muy difícil, pero espero dar lo mejor de mí y sobre todo mejorar los resultados de Tokio".

Finalmente, la piragüista compartió su sueño de alcanzar el podio olímpico. "Creo que todo atleta ha soñado con ese momento, el cantar el himno nacional mexicano, el ver la bandera y tener una medalla olímpica, creo que no hay palabras para describir la emoción que eso genera y pues bueno, soñándolo estoy", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA ESGRIMA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS 2024: UN DEPORTE LLENO DE HISTORIA