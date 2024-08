Gaby Agúndez lamenta el retiro de su compañera Ale Orozco: 'Es difícil que ya no vaya a estar'

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, Gaby Agúndez expresó lo difícil que ha sido asimilar la decisión de Alejandra Orozco de retirarse. Orozco, más que una compañera en clavados sincronizados, ha sido una amiga cercana para Agúndez, lo que hace aún más duro este momento.

"Los últimos Juegos Olímpicos compartiendo plataforma, es muy difícil decirlo porque hemos compartido plataforma, hemos compartido nuestro día a día durante dos ciclos olímpicos y es difícil que de un día para otro ya no vaya a estar", declaró visiblemente entristecida Gabriela.

La bajacaliforniana manifestó su profunda gratitud hacia Alejandra Orozco, con quien ganó la medalla de bronce en Tokio 2020, y le deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

"Se le agradece, se le quiere mucho y fue muy bonito el poder compartir con ella tantas experiencias, tantas competencias, tantos momentos que vivimos. Realmente se creó un muy bonito lazo dentro y fuera de la plataforma y creo que de una para la otra siempre nos vamos a desear los mejor", agregó.

En cuanto a su desempeño en París 2024, Agúndez expresó sentimientos encontrados. Aunque no logró repetir la hazaña de subir al podio, consiguió dos quintos lugares, un logro que valora enormemente.

"Me llevo un muy buen aprendizaje, me quedo con un poquito de sabor de boca agridulce, me hubiera encantado haber logrado otra medalla olímpica. Mi sueño y mi objetivo era en verdad repetir una medalla porque trabajé mucho por ello, en esta ocasión no se me dio, pero logré dos quintos lugares y no es fácil", finalizó.

