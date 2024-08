Imane Khelif sorprende con "cambio de look" tras polémica en París 2024

La historia de Imane Khelif fue una de las que más trascendió en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. A la boxeador argelina, ahora campeona olímpica, se le cuestionó su identidad como mujer por lo ocurrido el año pasado con la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que la descalificó del Campeonato Mundial.

En su momento, la organización señaló que la argelina no superó las "pruebas de género", pero no detalló que tipo de exámenes se le realizaron ni bajo qué parámetros se puso en duda su elegibilidad. Por ello, este año el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió permitirle la participación en la justa veraniega.

Sin embargo, esto y el retiro de la italiana Ángela Carini, quien dijo que nunca le habían pegado tan fuerte, provocó que a Imane se le señalara falsamente de ser una mujer transexual. En este contexto, un nuevo debate sobre cómo debe verse una mujer surgió en medio de críticas y comentarios machistas.

Imane Khelif regresa con el oro y sorprendió con 'cambio de look'

Para muchas personas, las críticas y señalamientos contra la boxeadora de Argelina tienen su origen en los estereotipos que mandan que una mujer debe verse y lucir de forma "femenina", delicada, de lo contrario su identidad se pondrá en duda. Y es por ello que Imane nuevamente causó revuelo, a raíz de una campaña publicitaria con la empresa Beauty Code.

"Para conseguir su medalla no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia", escribió la empresa de belleza y cuidado personal en la publicación que acompaña un video en el que se veo a una Imane distinta.

En el video, Imane sale con sus guantes de box y un maquillaje sutil, antes de dar paso a un look "arreglada" con aretes de flores largos, un vestido largo, un peinado moldeado y un maquillaje más notorio, con los ojos delineados y los labios pintados; un look con el que claramente no subiría al ring.

"Imane es hermosa, no porque hoy esté vestida, sino porque está bien arreglada", concluye el texto en el que se busca reflexionar sobre los estándares de belleza y estereotipos que socialmente se han impuesto a mujeres y hombres.

