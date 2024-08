Joana Jiménez sobre el retiro de Nuria Diosdado: “No estoy para llenar ese lugar”

Luego de su participación en París 2024, Nuria Diosdado ha tomado la decisión de retirarse de la natación artística y ante el sorpresivo adiós de la referente mexicana, su compañero Joana Jiménez deja claro que no ‘tomará su lugar’ para el siguiente ciclo olímpico, sino que seguirá forjando su carrera.

Joana Jiménez, quien compartió equipo con Diosdado en dos Juegos Olímpicos, señala tras el adiós de su amiga, no le corresponde tomar su lugar en el combinada nacional pese ahora ser la más experimentada y deja claro que jamás podría compararse con Nuria.

“Yo no estoy para llenar ese lugar, a mí me corresponde crear una propia trayectoria, mi camino y seguir guiando al equipo a buenos resultados. Yo nunca me voy a comparar con Nuria, ella es muy diferente a mí. Somos compañeras, mejores amigas y la amo. Ella ya hizo su trayectoria y me corresponde a mí hacer la mía", declaró Joana Jiménez para Marca.

De igual forma Joana Jiménez señaló que todas las atletas que conforman el combinado de natación artística mexicano seguirán preparándose día con día para mejorar la actuación hecha en París 2024, en donde terminaron en la posición número 7 en la modalidad por equipos y 12 en dúos.

"Seguimos actualizándonos mes con mes porque las reglas siguen cambiando. No les quede duda que después de estos olímpicos habrá otra modificación. Nos tenemos que ir actualizando continuamente para llegar al mejor punto”, declaró para Marca.

