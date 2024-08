Juan Diego García previo a los Paralímpicos de París 2024: “Vamos a mostrar de lo qué estamos hechos"

A solo días de comenzar su segunda aventura en unos Juegos Paralímpicos, Juan Diego García, el primer mexicano en ganar una medalla en para taekwondo, habló en exclusiva para RÉCORD y compartió el importante mensaje con el que parte toda la delegación azteca rumbo a París: “Vamos a mostrar de qué estamos hechos los mexicanos”, aseguró el joven atleta tricolor.

Con tan solo 18 años, Diego se convirtió en el primer representante mexicano en para taekwondo en unos Juegos Paralímpicos, ya que la disciplina debutó en Tokio 2020. A pesar de su corta edad, el sinaloense brilló al coronarse en la categoría K44 -71 kilogramos, tras vencer al iraní Mahdi Pourrahnamaahmadgourabi.

“La verdad, estoy muy contento de poder estar en mis segundos Juegos Paralímpicos y emocionado ya de que esto comience”, confesó él para taekwondoín. Sin embargo, el camino hacia París no fue sencillo, ya que García tuvo que superar una fuerte lesión en la rodilla izquierda que lo alejó de torneos importantes en 2023, como los Juegos Parapanamericanos y un Mundial.

“Fue algo que trabajé mucho en la parte mental porque, al final, no podía dejarme caer por esa lesión. Supe tomarlo de la mejor manera, hice muchas cosas que tenía tiempo sin hacer, como pasar más tiempo con mi familia. Eso me llenó mucho y creo que me recargó de energía para regresar aún más fuerte”, agregó.

Estar en París es un sueño cumplido, pero Juan Diego está totalmente enfocado en conseguir primero la medalla y luego disfrutar la experiencia completa. “Principalmente, es el poder estar ahí. Me emociona mucho que ahora haya público y que compitamos en uno de los lugares más significativos de París. Al final, es disfrutar todo sin perder el enfoque. Estoy consciente de eso; sé que el lugar es muy bonito, pero qué más me gustaría que disfrutarlo con mi medalla”, apuntó el medallista de oro en Tokio.

Antes de partir a tierras parisinas, el culichi señaló que todos los para atletas viajan con la meta de poner a México en lo más alto: “El objetivo es transmitir esos sentimientos, mostrar de qué estamos hechos los mexicanos, que sepan de qué somos capaces cada uno. Es el mensaje que los deportistas transmitimos al pueblo mexicano, que los hacemos vibrar y que se den cuenta de que los objetivos se pueden lograr”, declaró.

Por esta razón, García pide el apoyo de sus compatriotas para que envíen sus mejores deseos a todos los representantes mexicanos: “Más que nada, que estén al pendiente de esta delegación en todos los deportes, en especial en él para taekwondo, que tendrá participación en París este 29, 30 y 31. Que nos manden las mejores vibras, que lleguen hasta París, para que nos den ese empujón y podamos cumplir nuestros sueños”, finalizó.

