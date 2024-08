Marco Verde sobre ganar el oro olímpico: 'Si me la tengo que quebrar, me la voy a quebrar'

Marco Verde, pugilista mexicano mostró gran certeza al afirmar que está dispuesto a dar todo de sí, incluso si eso significa lesionarse, con tal de obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Verde competirá en la Final este viernes y, en sus propias palabras, expresó:

”¿A qué manos? Jajajaja, esa es mi pregunta, pero sí, todo bien, todo bien igual, yo digo, si me las tengo que quebrar, me la voy a quebrar”.

El púgil de Sinaloa se enfrenta a Asadkhuja Muydinkhujaev de Uzbekistán, y no oculta su emoción por la oportunidad de pelear por la presea dorada. Al hablar sobre su experiencia en la semifinal, Verde compartió:

“Sí, claro, ya estamos en la final. Creo que yo llego a la esquina, el tercer round, ya cuando finaliza y le dije a mi terreno ¿Ganamos? O sea ganamos la pelea, no me la pueden quitar y ya estaba enfocado en la tercera. Ya me ha tocado pelear con ellos, he perdido no con él, pero con otros rivales sí que va a ser una pelea más que nada de corazón y eso complicada”.

Con una plena confianza en el apoyo de los aficionados mexicanos, Verde espera que este respaldo sea un factor decisivo en su desempeño el próximo viernes. Además, compartió un curioso detalle sobre su preparación mental antes de la pelea, explicando que se mantuvo relajado y descansado durante el viaje:

“Con el apoyo de México y disfrutando y dando todo arriba del ring. Venía durmiendo, ya estaba muy cansado, he batallado para dormir, ni pensé en nada”, aseguró.

