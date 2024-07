¡Oficial! Jannik Sinner causa baja y se perderá los Juegos Olímpicos de París 2024

Jannik Sinner, el tenista número 1 del ranking mundial, será baja en los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de que su doctor le recomendara no participar tras detectarle una amigdalitis.

El tenista italiano dio a conocer esta noticia a través de sus redes sociales, en donde explicó los sucedido.

"Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París. Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara", indicó.

A sus 22 años y con un Grand Slam ya en sus vitrinas, Sinner se presentaba en la arcilla parisina como uno de los máximos favoritos a llevarse una medalla, además de la ilusión que significaba para el italiano representar a su país en los Olímpicos.

"Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante. Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa", finalizó.

