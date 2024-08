Osmar Olvera no cuenta con beca y esta es la razón por la que no ha interpuesto un amparo

Osmar Olvera escribió su nombre en la historia del olimpismo mexicano tras haberse colgado dos medallas, una de plata y otra de bronce, en París 2024, todo esto pese a las adversidades extradeportivas que ha tenido que sortear.

Una de ellas es la pérdida de su beca, la cual no ha podido recuperar debido a que no ha interpuesto un amparo (como si lo han hecho otros clavadistas).

Durante la edición del Buen Morning de este jueves, la especialista en deporte olímpico, Katya López reveló los motivos por los que el atleta mexicano no ha querido entrometerse en la problemática que existe entre la CONADE y la Federación Mexicana de Natación, la cual ha provocado que los deportistas acuáticos perdieran su apoyo económico.

"Lo más especial es que no le debe nada a nadie y más bien todos le debemos haberlo arropado más para que llegara con mayor confianza a los Juegos Olímpicos. Osmar es de los pocos que no ha levantado un amparo para pedir el apoyo económico que por derecho debería darle la CONADE.

"A pesar de que lo merece, Osmar no se ha querido meter en este dilema para no afectar a su entrenadora. Me parece que debimos arroparlo más todos, hacer un trabajo más integral y no solo con él. Está logrando todo esto (dos medallas olímpicas) a pesar de todas esas situaciones adversas, de no tener una federación de natación que respalde a Ma Jin (su entrenadora) y otras adversidades. Hay muchas cosas fuera de la fosa que hacen ruido y aún así lo está haciendo increíble", explicó.

¿Por qué Osmar Olvera perdió su beca?

Olvera y el resto de los atletas mexicanos de deportes acuáticos perdieron sus becas y otros beneficios después de que World Aquatics (máximo organismo internacional de deportes acuáticos) desafiliara a principios de 2022 a la Federación Mexicana de Natación por una investigación en contra del entonces presidente, Kiril Todorov, por “mala gobernanza” y “prácticas corruptas”.

Este hecho llevó a la CONADE a desaperecer la federación, afectando a cientos de deportistas.

Además de la pérdida de su beca, Osmar Olvera no pudo contar con la presencia de su entrenadora, Ma Jin, en distintos eventos de talla internacional como los Juegos Panamericanos de 2023 y el Mundial de la especialidad en Doha de este año, pues estaba "congelada" debido a la disputa.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Tonatiú López termina primero en su heat de Repechaje y avanza a Semifinales de 800m en París 2024