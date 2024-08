París 2024: Angela Carini critica a COI tras combate ante Imane Khelif: "Nunca me habían golpeado tan fuerte"

Solo bastó un golpe para que la boxeadora italiana Angela Carini se diera cuenta de que la fuerza de su oponente, la controvertida Imane Khelif, era muy superior a la que hubiera esperado con otra mujer.

La decisión del Comité Olímpico Internacional de permitir la participación en París 2024 de la argelina, después de que el año pasado la Asociación Internacional de Boxeo la descalificara por encontrar en ella cromosomas masculinos, ha sido bastante criticada por muchos.

“Nunca en mi vida me habían golpeado tan fuerte. Depende del Comité Olímpico Internacional juzgar”, lanzó una dura crítica al COI la napolitana, quien, tras recibir un solo derechazo en la nariz, se acercó a su entrenador y tomaron la decisión de no continuar con la pelea.

"Sintió dolor en la nariz y me dijo: no quiero pelear más", declaró el entrenador de Italia, pues inclusive hubo sospechas de que le había roto la nariz. “La gente decía que no peleara, que era peligroso, que ella es un hombre. Quizás esto sea cierto", agregó.

Bernardo de la Garza se sumó a la polémica y cuestionó a Imane Khelif

Tras esta situación, muchos han levantado la voz para evitar poner en peligro a más atletas, argumentando que biológicamente las boxeadoras transgénero son hombres.

Uno de los que expresó su preocupación fue el jefe de misión de la delegación mexicana, Bernardo de la Garza, quien declaró: "Esto no está bien. Es injusto para las mujeres y va en contra de los valores del deporte. Personalmente, estoy totalmente en desacuerdo con una decisión que pone en peligro a las mujeres y perjudica su deporte".

En el caso de Imane, aunque la prensa internacional se ha referido a ella como transgénero, no está comprobado que se haya sometido a una cirugía de reasignación. Por lo que el concepto "intersexual" es más adecuado a la condición de la argelina.

