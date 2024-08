París 2024: Marco Verde ve como enseñanza perder el oro olímpico: "Disfruto también en las derrotas"

Marco Verde soñó y con su sueño unió a todo México en una misma ilusión. El de Mazatlán se convirtió en el primer mexicano en llegar a una Final de boxeo en unos Juegos Olímpicos después de 40 años y aunque no pudo quedarse con el oro, fue un logro histórico que el peleador disfrutí al máximo.

"Fueron seis meses muy pesados, llevamos todo el ciclo, pero estos últimos seis meses estuvieron muy pesados. Día a día me decía 'Ya casi' y ahora toda disfrutarlo", declaró Marco para Claro Sports tras la Final de los 71kg en París 2024.

El mexicano reconoció que estaba ilusionado con ganar el oro, luego de lo logrado en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, pero que prefiere quedarse con la lección que le dejó Francia. "Quería cerrar con broche de oro, pero disfruto también las derrotas. No me gusta perder, pero aprendo bastante perdiendo".

"Creo que es algo que el destino me dice 'No puedes tener todo'. Me da un stop para que siga buscando más, lo veo así, para que siga aspirando a más", añadió el mazatleco de 22 años. En cuanto a su combate, aceptó que le sorprendieron las evaluaciones de los jueces en el primer asalto.

"Cuando pierdo, claro que me duele. Pensé que no había quedado 5-0 (el primer round), pero simplemente me relajé. No podíamos perder la cabeza. El segundo creo que sí me ganó más y ya en el tercero dije: 'Es todo, voy a disfrutarla'. Abracé a mi entrenador y me dije a mí mismo 'Gracias por todo'", finalizó.

Emotivo saludo de hermanos de Marco Verde

Por otra parte, Claro Sports hizo un enlace con la familia de Verde Álvarez, en un emotivo momento que llevó al boxeador a las lágrimas cuando su familia le hizo saber lo orgullosa que se sintieron de él. "Y pues por ellos lo hago. En el corazón los llevo, en el corazón y en la piel, en ellos pienso cuando estoy arriba del ring".

"Por ellos lucho bastante, así que agradecerles muchísimo. Hice lo que pude, lo que estuvo en mis manos y Dios, el destino, así lo quiso", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IMANE KHELIF SE QUEDA CON MEDALLA DE ORO EN PARÍS 2024