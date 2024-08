París 2024: Margarita Hernández resalta apoyo: “En todo el recorrido no faltó un mexicano”

Margarita Hernández debutó en el último día de actividades en los Juegos Olímpicos de París 2024, ubicándose en el sitio 63 del maratón femenino con un tiempo de 2:37:24.

La mexicana se mostró emocionada y sorprendida por el apoyo recibido en todo el trazado por parte de la afición mexicana.

“Es increíble que tantos mexicanos se dieran cita en esta justa de Juegos Olímpicos, muchas personas me escribían en redes sociales, me dejaban mensajes, pero la verdad es que no esperaba ver tanta gente”, comentó para Claro Sports, Hernández.

“En todo el recorrido no faltó un mexicano echando porras que se sabía nuestros nombres, nuestros apellidos”, señaló.

La atleta resaltó el nivel y la exigencia del maratón ante también un clima que jugaba en contra de las competidoras.

“Muy emotivo, un maratón muy exigente, pero es parte del proceso, estamos aquí muchas que tenemos esa capacidad de enfrentar ese tipo de retos”, sentenció la mexicana.

EN TODOS LADOS En todos lados, todas partes, siempre habrá un mexicano para apoyar a otro. Margarita Hernández vivió eso en el maratón#ParísEsTuyo pic.twitter.com/gbjxV2Htmh — Claro Sports (@ClaroSports) August 11, 2024

