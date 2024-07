Prisca Guadalupe Awiti Alcaráz, hija de madre mexicana y de padre keniata, nació en Londres en 1996, a sus 28 años de edad la judoca mexicana está participando en sus segundos Juegos Olímpicos, donde se encuentra a una victoria de poder conseguir medalla de oro en la categoría de los 63 kgs.

¿Por qué Prisca Awiti eligió representar a México?

Prisca, en diferentes entrevistas, ha comentado la razón por la cual decidió representar a México en lugar de hacerlo por Reino Unido (lugar donde nació) o por Kenia (país donde nació su papá), asegurando que su deseo de ver al país mejorar es motivación suficiente para haber elegido representar a nuestro país.

“En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver al país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien”, declaró en una entrevista para la CONADE.

Asimismo, en palabras para Judo Inside, la judoca contó cómo fue que su entrenador influyó para que terminara por decidirse para representar a México, país al que le puede dar su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Mi entrenador me preguntó si tenía pasaporte mexicano y que mirara esa posibilidad, así que escribí al seleccionador de México y en unos tres meses hicimos el cambio. Yo ya tenía el pasaporte de cuando era pequeña, así que empezamos el proceso en julio y para octubre ya competí por México", comentó.

Prisca ha ganado tres medallas representando a México en Juegos Panamericanos, donde consiguió bronce en Santiago 2023, y en Campeonatos Panamericanos de Judo, donde ganó plata en México 2021 y el Calgary 2023.

La judoca mexicana celebrará su primera medalla en Juegos Olímpicos, pierda o gane su combate, Prisca Guadalupe Awiti Alcaráz subirá al podio para celebrar la plata o el oro en París 2024.

Ficha Técnica

Nombre: Prisca Guadalupe Awiti Alcaráz

Fecha de Nacimiento: 20 de febrero de 1996

Edad: 28 años

Lugar de Nacimiento: Londres. Inglaterra

¿Cuáles son los máximos logros deportivos de Prisca Awiti?

Bronce en Juegos Panamericanos

Plata en el Campeonato Panamericano México 2021

Plata en el Campeonato Panamericano Calgary 2023

Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024

