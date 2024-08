Thomas Ceccon durmió en el suelo por el calor en la Villa Olímpica de París 2024

El medallista de oro italiano no soportó el calor. Thomas Ceccon fue captado en un parque de la Villa Olímpica en los Juegos de París 2024, esto después de las quejas del nadador sobre las habitaciones donde están los atletas.

El remador saudita, Arabia Husein Alireza captó el momento en el que Ceccon tomaba una siesta en el parque. Por medio de las historias de Instagram compartió lo sucedido.

non credo di sentirmi benissimo, quello è Ceccon? pic.twitter.com/5Mt7VoBn1e — r o x (@lovesetmefree) August 3, 2024

En el video, Arabia Husein escribió: “descansa hoy, conquista mañana” y Thomas Ceccon apareció tirado en el pasto del parque.

“En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor y la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto. No es justificación, todos vivimos las mismas situaciones y estamos en las mismas condiciones”, dijo Ceccon después de no clasificar a la Final de 200m de espalda.

Thomas Ceccon ya ganó una medalla de oro en París 2024 en los 100m espalda y una de bronce en los 100m libres.

Las quejas del italiano fueron contundentes sobre las condiciones que viven los atletas. Los Juegos Olímpicos al ser un evento sustentable decidieron no poner aire acondicionado en las habitaciones de la Villa, entre otras medidas.

