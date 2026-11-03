El legendario 'Nunca antes visto 17' ha hecho tres importantes anuncios en su aparición en Monday Night Raw

A tan solo un par de meses de cumplirse un año de su retiro de la lucha libre profesional, John Cena ha regresado a WWE, pero no para luchar, sino para dar seguimiento a lo que había sido un anuncio previo: el John Cena Classic. Extrañamente, aunque había prometido no volver a hacerlo, el 'Marín' se presentó con su indumentaria de lucha, es decir, shorts y una playera esta vez de color gris.

Entre los anuncios, Cena dejó clara la fecha: será el lunes 14 de diciembre cuando se lleve a cabo, casualmente en una emisión de Monday Night Raw, pero también anunció el campeonato que estará en disputa en dicho torneo, sumado a su primer invitado, quien le arrebató el campeonato 17 de su carrera: Cody Rhodes.

The John Cena Classic is here!

La aparición de John Cena no fue para nada sorpresiva, pues ya se había anunciado una semana antes de su aparición en el primer Raw de noviembre. Ya en su discurso, el más grande campeón de la historia en WWE fue directo, mencionando que la fecha del John Cena Classic será el lunes 14 de diciembre "viajando a Disney World", pues la sede será Orlando, Florida, pero eso no es todo, pues dijo que al ser lunes, habrá dos programas de la marca roja.

El primero de ellos, una emisión en vivo como cada inicio de semana, solo que será en la madrugada porque se llevará a cabo en Perth, pero el segundo, la emisión completamente dedicada a su torneo. Fue entonces que, como ya había llamado la atención, pasó a hablar de la base en la que era evidente que había un campeonato nuevo, presentando el Campeonato de John Cena, que será entregado al vencedor de todo el torneo.

Como tercer anuncio y, como si faltara algo más, Cena presentó al primer invitado al torneo, siendo Cody Rhodes el nombre revelado que, en propias palabras de John, no podía ser otro más que él. Luego de ello, Randy Orton apareció para encarar a 'La Pesadilla Americana', pues el sábado 7 de noviembre sostendrán un combate de 'Último Hombre en Pie' en Crown Jewel.

¿Quiénes más estarán invitados?

Dentro del emotivo discurso que John Cena entregó esta noche en Brooklyn, destacó que esta no será su última aparición en el año, pues ya está pactado a aparecer en la edición especial de NXT el próximo miércoles 4 de noviembre, donde anunciará seguramente al primer invitado de la tercera marca de WWE.

También dijo que seguirá yendo a emisiones de Raw y próximamente estará también en algunos SmackDown para así terminar de anunciar a los participantes. Aunado a todo lo ya antes mencionado, agregó que estará presente en Survivor Series el 28 de noviembre en Houston, Texas.

Ambas emisiones de Raw para esa fecha, serán transmitidas a través de Netflix, la casa de la marca roja de los lunes por la noche.