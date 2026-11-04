¡Se prendió el cerro! Villano III Jr. despoja de su máscara a Máscara Dorada y piden mano a mano

El integrante de la Dinastía Imperial aprovechó una distracción del réferi para desenmascarar al Chico Maravilla; al final, ambos se retaron a un combate individual

La rivalidad entre Villano III Jr. y Máscara Dorada sumó un nuevo capítulo en la Arena México. Durante la lucha estelar de la función de martes, el integrante de la Dinastía Imperial aprovechó un descuido del réferi para quitarle la máscara al llamado Chico Maravilla, situación que provocó la reacción del luchador técnico y encendió los ánimos de los aficionados.

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Acompañados por Atlantis y Esfinge, Máscara Dorada tuvo una complicada batalla frente a los Hermanos Chávez, Ángel de Oro y Niebla Roja, quienes hicieron equipo con Villano III Jr. Sin embargo, el momento más polémico llegó cuando los rudos comenzaron a buscar la máscara de sus rivales.

Villano III Jr desenmascara a Máscara Dorada y se arma el reto

Villano III Jr se fue con todo contra la máscara de su rival | cmll_mx

La tensión comenzó cuando Villano III Jr. encontró la oportunidad de golpear a Atlantis, mientras Ángel de Oro intentó despojar de su tapa al ídolo de los niños. Aunque el ataque no prosperó, Villano III Jr. sí consiguió quitarle la máscara a Máscara Dorada, quien respondió de la misma manera.

La segunda caída terminó con una quebradora de Atlantis sobre Ángel de Oro, pero las emociones continuaron en el episodio definitivo. Con una distracción del réferi, Villano III Jr. volvió a aprovechar la oportunidad para quitarle la máscara al Chico Maravilla y ponerlo sobre la lona, consiguiendo la victoria junto a sus compañeros.

Al finalizar el encuentro, Máscara Dorada no se quedó callado y lanzó un desafío directo al integrante de la Dinastía Imperial, al considerar que no consiguió derrotarlo limpiamente.

"Villano, vienes de una dinastía muy grande y lástima que no me ganaste bien en el centro del ring. La gente vio que no ganaste bien. Y si quieres ganarme bien, te veo la siguiente semana en un mano a mano", expresó el técnico.

Villano III Jr. respondió con una provocación: "De pie y en silencio, con una reverencia para recibir al padre de todos". Acto seguido, se lanzó nuevamente sobre su rival, dejando abierta la posibilidad de un enfrentamiento individual.

Los luchadores rudos se fueron con la mano en alto | cmll_mx

Los Infernales humillan a la Fuerza Tapatía

En la lucha semifinal, Averno, Mephisto y Euforia hicieron valer su experiencia y rudeza para imponerse a Star Black, Fugaz y El Gallo Jr., integrantes de la Fuerza Tapatía.

Los Infernales no dieron tregua a sus oponentes y los atacaron constantemente, mientras los representantes tapatíos intentaban contener la ofensiva sin conseguirlo.

Los Infernales humillaron a sus rivales en la Arena México | cmll_mx

Por su parte, las Amazonas también protagonizaron un choque de alto nivel. En un Match Relámpago, Olympia derrotó a Reyna Isis en un enfrentamiento que agradó a los aficionados presentes en la Catedral de la Lucha Libre.

En relevos atómicos a una caída, La Ola Negra, integrada por Dark Magic, El Gallero, Raider y Espanto Jr., utilizó toda su rudeza para intentar superar a Los Viajeros del Futuro, conformados por Hombre Bala Jr., Valiente Jr., Max Star y Futuro. Sin embargo, los técnicos consiguieron la victoria, con Valiente Jr. dejando viendo estrellas a Espanto Jr.

Olympia levante a su rival en todo lo alto con mucha facilidad | cmll_mx

La función también tuvo un enfrentamiento entre Troyano y Espartano frente a Rey Cometa y Espíritu Negro. Los técnicos se llevaron la primera caída, pero los rudos reaccionaron para empatar el encuentro y finalmente los hermanos consiguieron la victoria en la definitiva.