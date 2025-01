La espera terminó y luego de varias semanas de rumores, filtraciones y especulaciones, esta noche debutó en WWE el luchador mexicano Penta Zero Miedo, derrotando a Chad Gable.

Con su familia en primera fila, el también conocido como Pentagón Jr. o Zero Miedo, salió al cuadrilátero impulsado por miles de aficionados que llevaban su máscara o algún producto con su imagen, en un claro ejemplo del arrastre que tiene el luchador mexicano en Estados Unidos.

Penta venció en su debut en WWE | FOTO TOMADA DEL VIDEO|

Después de varios titubeos y fallas al momento de aplicar castigos o llaves, Penta entró en confianza y con la cuenta de tres venció a su rival para conseguir su primer triunfo en WWE Raw.

A pesar del triunfo, las alarmas se encendieron porque durante la lucha Penta sufrió un golpe en el tobillo izquierdo que lo afectó, pues era evidente el dolor que por momentos no lo dejaba pisar bien.

