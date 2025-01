SmackDown irá gratis en YouTube antes del estreno en Netflix

Después de más de 20 años siendo transmitidos por USA Network en la Unión Americana y luego de una década por Fox Sports en México y América Latina, WWE cambiará sus transmisiones para ser llevados por Netflix, aunque el show de SmackDown de este viernes todavía no será por streaming.

El primer show del 2025 de la marca azul será transmitido de manera gratuita por YouTube para México e Iberoamérica, este será previo al estreno del primer Monday Night Raw del próximo 6 de enero en Netflix.

#SmackDown goes to THREE HOURS starting tomorrow night at 8/7c on @USANetwork! pic.twitter.com/Te7Quy60pu

— WWE (@WWE) January 2, 2025