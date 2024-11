49ers confirman baja de Brock Purdy y Nick Bosa para el juego ante Green Bay

Bajas importantes. Los San Francisco 49ers han confirmado que el quarterback Brock Purdy, y el ala defensiva Nick Bosa, no jugarán el domingo contra los Packers de Green Bay en el juego correspondiente a la Semana 12 de NFL.

Purdy se lastimó el hombro derecho el domingo pasado, en la derrota frente a los Seahawks de Seattle. El mariscal de campo se sometió a una resonancia magnética que no mostró daños estructurales, pero el hombro no mejoró durante la semana y el equipo decidió que no jugará.

Ésta será la primera vez que Purdy se pierde un inicio debido a una lesión desde que se convirtió en el quarterback titular de los 49ers en diciembre de 2022. Brandon Allen comenzará en su lugar.

Allen ha sido principalmente un suplente desde que fue reclutado por Jacksonville en 2016. Inició por última vez un juego en la Semana 18 de la temporada 2021 con Cincinnati y ha lanzado sólo tres pases en las últimas tres temporadas —ninguno desde que se unió a San Francisco en 2023.

El entrenador Kyle Shanahan dijo que el destacado defensive end Nick Bosa también se perderá el encuentro por lesiones en la cadera izquierda y el oblicuo. De la misma forma, el esquinero Chavarius Ward será baja por motivos personales. Mientras que, tackle izquierdo Trent Williams está en duda por una lesión de tobillo y se decidirá de último momento si juega.

Afortunadamente para el de California George Kittle y Christian McCaffrey estarán listos para disputar todo el partido del domingo por la tarde.

