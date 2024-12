¡A lo Antonio Brown! De’Vondre Campbell, jugador de los 49ers, dejó a su equipo en pleno partido

Abandonó a su equipo. Las malas noticias siguen llegando para los San Francisco 49ers pues, este jueves no sólo perdieron ante su rival divisional los Rams de Los Ángeles, sino que también uno de sus jugadores ‘abandonó’ al equipo.

Este jueves De’Vondre Campbell se llevó los reflectores en el partido de Thursday Night Football al dejar a los Niners durante un momento donde los linebackers escaseaban en la plantilla. De acuerdo con el equipo, el jugador simplemente se negó a entrar a jugar.

El veterano de 31 años de edad decidió no participar en el partido a pesar de que sus compañeros de posición Dre Greenlaw (rodilla) y Dee Winters (cuello) estaban lidiando con lesiones y él era de los pocos sanos para jugar.

El jugador abandonó el partido durante el cuarto cuarto cuando su equipo perdía por marcador de 12-6. Esta acción recordó a los aficionados al abandono de Antonio Brown con los Tampa Bay Buccaneers, aunque sin tanto espectáculo.

"Dijo que no quería jugar hoy. Cuando alguien dice eso, hay que seguir adelante. Es alguien que no quiere jugar al futbol. Es bastante simple. Creo que nuestro equipo y yo sabemos cómo nos sentimos al respecto, así que no necesitamos hablar más de él", reveló el entrenador en jefe, Kyle Shanahan al término del partido.

George Kittle, uno de los líderes del equipo, también criticó a su, hasta ahora, compañero. "Es una persona que toma una decisión egoísta. Nunca he estado cerca de alguien que haya hecho eso y espero no volver a estar cerca de alguien que lo haga".

Los Niners ficharon a Campbell como agente libre de los Green Bay Packers en marzo para ocupar el puesto del lesionado Dre Greenlaw, quien justamente regresó este jueves. Fue titular en 12 de los primeros 13 partidos del equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿No más transmisiones? NFL anuncia pausa en relación con Fox Sports México