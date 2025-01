Chicago Bears llegan a un acuerdo con Ben Johnson para ser su nuevo entrenador en jefe

Ben Johnson, coordinador ofensivo de los Lions de Detroit, acordó convertirse en el entrenador en jefe de los Bears de Chicago Bears, tras haber sido eliminado de la postemporada el pasado fin de semana ante los Washington Commanders.

Johnson fue uno de los 16 entrenadores que Chicago entrevistó tras terminar la temporada en busca de suplir el puesto que dejó Matt Eberflus a media temporada. Entre estos estuvieron, Mike McCarthy, Mike Vrabel, Pete Carroll, Ron Rivera, Brian Flores, entre otros. Al final se decantaron por el OC de Detroit.

Johnson pasó tres años como coordinador ofensivo en Detroit bajo la dirección de Dan Campbell y era considerado ampliamente como principal candidato para llenar vacantes de entrenador en el mercado.

Los Lions obtuvieron la primera posición en la Conferencia Nacional con foja de 15-2 antes de ser sorprendidos por Jayden Daniels y los Commanders de Washington en la ronda divisional de los playoffs el sábado. Detroit lideró la liga en puntos por juego y terminó segundo en yardas por pase y yardas totales por juego durante la temporada regular.

Los Bears despidieron a Matt Eberflus el 29 de noviembre y Thomas Brown quedó como interino. Chicago terminó último en el Norte de la NFC con marca de 5-12. Perdieron 10 partidos consecutivos antes de cerrar la temporada con una victoria en Green Bay.

Johnson se quedará en el Norte de la Nacional, sin embargo, ahora buscará ayudar a Caleb Williams a demostrar el porque fue seleccionado con el primer pick del Draft de la NFL en el 2024.

