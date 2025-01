Ja'Marr Chase, dentro de la búsqueda de ser el quinto jugador con triple corona desde 1970

Ja'Marr Chase, estrella de los Cincinnati Bengals está en el camino para lograr una de las más grandes hazañas en la NFL: conquistar la triple corona, pues lidera en recepciones, yardas recibidas y touchdowns.

En acción | AP

Ante Steelers en el duelo de este sábado, Chase brilló nuevamente en la victoria de los Bengals y registró nueve recepciones para 91 yardas y un touchdown más. Con ello empató el récord de la franquicia en una temporada (17) y lo comparte con Carl Pickens.

Si logra esta hazaña, Chase se convertiría en el quinto jugador desde 1970 en hacerlo. Un rendimiento que ha sido respaldado por la dinámica ofensiva que ofrecen los Bengals.

Will Ja'Marr Chase become the 5th player since 1970 to achieve the receiving triple crown? 👑👑👑 pic.twitter.com/IRVjfy2m8n

— NFL (@NFL) January 5, 2025