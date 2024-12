Jalen Hurts descartado para el duelo de Semana 17 ante los Cowboys

Jalen Hurts sigue en el protocolo de conmoción cerebral de la NFL el viernes, por lo cual los Eagles de Filadelfia se preparaban para enfrentar a Dallas sin su quarterback estelar.

Los Eagles recurrirían al suplente Kenny Pickett debido a los efectos persistentes de una conmoción cerebral de Hurts sufrida contra Washington. Hurts resultó lesionado al principio del encuentro en Washington, después de que su cabeza se azotó contra el suelo en un acarreo. Fue golpeado en el casco por el linebacker de los Commanders, Frankie Luvu, al final de otra jugada.

Se lastimó ante Washington | AP

Sirianni dijo que los Eagles dependerían del personal médico diariamente para saber en qué punto de su recuperación se encontraba Hurts —quien lanzó dos pases de touchdown y corrió para un par de anotaciones en el primer encuentro contra Dallas, realizado en noviembre—.

Hurts aún no está lo suficientemente saludable para jugar. El mariscal de campo de 26 años no practicó esta semana, dejando a Pickett —quien sufrió una lesión en las costillas en su actuación como suplente contra los Commanders— listo para su primer duelo de inicio como un Eagle.

Pickett completó 14 de 24 pases para 143 yardas contra los Commanders. Lanzó un pase de touchdown a A.J. Brown y sufrió una intercepción.

Pickett será titular | AP

Pickett, selección de primera ronda de Pittsburgh en 2022, tuvo un récord de 14-10 como titular para los Steelers.

Los Eagles (12-3) necesitan una victoria contra Dallas o los Giants de Nueva York para asegurar el cetro en el Este y el puesto de segundos preclasificados de la Conferencia Nacional en los playoffs.

Now official: Eagles ruled out QB Jalen Hurts for Sunday’s game vs. Dallas due to his concussion. Eagles QB Kenny Pickett now will replace Hurts. pic.twitter.com/I4RcuVzzZo

— Adam Schefter (@AdamSchefter) December 27, 2024