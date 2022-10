NFL: Dallas Cowboys vencieron a Detroit Lions en el regreso de Dak Prescott

Dak Prescott se aseguró de recordar lo que vio durante los cinco juegos que el mariscal de campo estrella se perdió con una fractura en el pulgar derecho.

La defensa de Dallas tiene las cosas bajo control.

Ezekiel Elliott corrió para dos touchdowns de 1 yarda, Prescott lanzó para anotar en su devolución y los Cowboys forzaron cinco pérdidas de balón en la victoria 24-6 sobre los Detroit Lions el domingo.

Dallas (5-2) recuperó el balón suelto de Jamaal Williams dentro de su yarda 1 con una ventaja de cuatro puntos al comienzo del último cuarto.

Jared Goff fue responsable de otras cuatro pérdidas de balón de Detroit con dos intercepciones y dos balones sueltos, mientras que Prescott no regaló el balón.

Algo así como la fórmula que siguió Cooper Rush para ganar los primeros cuatro juegos sin Prescott antes de que tres intercepciones ayudaran a poner fin a la racha hace una semana, cuando los campeones defensores de la NFC Este perdieron ante el líder invicto de la división Filadelfia.

“Era importante para mí ver eso y reconocerlo y saber que al regresar, no intentes hacer demasiado”, dijo Prescott. “Solo estoy tratando de desempeñar mi papel y asegurarme de poner a este equipo en la mejor oportunidad de ganar”.

Los Lions (1-5) obtuvieron una sólida actuación durante tres cuartos de la peor defensa de la NFL, pero el entrenador Dan Campbell cayó a 0-11-1 en la carretera con los Lions en una especie de regreso a casa para el nativo de Texas.

La frustración de Campbell en una cuarta derrota consecutiva se mostró cuando tiró los auriculares después de que Williams perdió el balón en una pila y Anthony Barr lo recuperó para Dallas con los Cowboys arriba 10-6.

Campbell dijo que tiró el auricular porque estaba tratando de desafiar la jugada anterior, cuando el ala cerrada Brock Wright fue anulado en la yarda 1 en una recepción de 17 yardas.

“Estoy frustrado porque estamos perdiendo, al igual que el año pasado”, dijo Campbell, cuyo récord como entrenador de Detroit cayó a 4-18-1. “Pero no estoy deprimido, no estoy perdiendo la confianza. No me voy a esconder en un rincón”.

Las primeras tres pérdidas de balón de Goff llevaron a touchdowns de Dallas, comenzando con la tercera intercepción de la temporada de Trevon Diggs en una jugada de clavado dentro de la yarda 20 de Dallas con los Lions ganando 6-3.

Elliott impulsó la siguiente serie de 82 yardas superando a DeShon Elliott en una carrera de 18 yardas . Tony Pollard corrió para 28 yardas dos jugadas después, y los Cowboys tomaron su primera ventaja con un lanzamiento de 1 yarda de Elliott.

Dallas no tuvo que ir tan lejos después de las siguientes dos pérdidas de balón de Goff.

El segundo TD de Elliott se produjo después de que Goff fuera interceptado por Jourdan Lewis en la 46 de Dallas.

Goff luego perdió el balón en una de las dos primeras capturas de la carrera del novato Sam Williams, dándole a los Cowboys la posesión en la yarda 24 de Detroit. Prescott lanzó un pase de anotación de 2 yardas al novato Peyton Hendershot.

“Dondequiera que he estado rompí el récord, JUCO, escuela secundaria, Ole Miss, ahora estoy tratando de hacerlo aquí”, dijo Williams. “Tratar de dejar mi nombre en algo positivo”.

El primer juego de multi-TD de la temporada para Elliott se produjo después de que recibió un duro golpe en la rodilla derecha en la primera mitad. Elliott acumuló 57 yardas en 15 acarreos y Pollard corrió 12 veces para 83 yardas.

“Es implacable”, dijo Prescott sobre Elliott. “Cuando vi la obra, pensé que era un poco fea. Dijo que sería bueno y que no pasó mucho tiempo antes de saltar sobre un tipo”.

Con campos más cortos al final, Prescott se instaló en un ritmo, terminando 19 de 25 para 207 yardas.

“Comenzando con el mando del grupo y toda la operación, pensé que realmente estaba en lo cierto”, dijo el entrenador Mike McCarthy. “Son cosas importantes que no aparecen en la columna de estadísticas. Pensé que tuvo una actuación ganadora hoy”.

Goff completó 21 de 26 pases para 228 yardas. Williams fue efectivo con 79 yardas en 15 acarreos, pero cometió el error crítico que evitó que los Lions tomaran la ventaja en el último cuarto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: 49ERS ADQUIRIÓ A CHRISTIAN MCCAFFREY DE PANTHERS