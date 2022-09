Cowboys: Era de McCarthy, en peligro ante decepcionante inicio de temporada

Un solo juego fue suficiente para que el brillo de la esperanza se convirtiera en un panorama espeso para Dallas. Con la derrota del pasado domingo ante los Buccaneers, los cuestionamientos sobre la continuidad de Mike McCarthy se reiniciaron, pues el equipo volvió a mostrar poco en el emparrillado, como ha sido recurrente en los últimos dos años.

Para esta tercera temporada del entrenador en jefe al frente de los Cowboys se esperaba que una evolución en lo deportivo, pues llegar a Playoffs el año pasado pudo ser el trampolín para un mejor futuro. Pero no, el conjunto texano no sólo cayó en su debut, sino que también perderá a Dak Prescott al menos dos meses y no tiene soluciones prontas a la ofensiva.

"(La era de Mike McCarthy con Dallas) se alargó desde el día uno. Sus últimos dos años en Green Bay, Aaron Rodgers lucía como un quarterback a la baja, el coach se fue y el #12 ganó dos veces el MVP. El año pasado tuvo muchísimo talento en el plantel y no lo aprovechó, ha sido rebasado por la evolución de la Liga", indicó Pedro Domínguez, experto de NFL en W Deportes. "Ahora, el equipo sólo aspira a un milagroso lugar de Comodín", añadió.

En contraparte a lo dicho por Peter, Daniel Schvartzman, analista de TUDN, cree que el entrenador en jefe ha tenido un proceso complicado, por lo que aún podría explotar con los Boys.

"Es su tercera temporada y ha tenido un par de excusas que le han ayudado a comprar tiempo: la lesión de Prescott en 2020 y el cambio de coordinador defensivo. Viene de ganar su división con 12 victorias y a Jason Garrett lo aguantaron hasta nueve años".

Para Mauricio López, jugador de la Liga Mayor y experto con paso en ESPN y TUDN, lo sucedido ante los Bucs es una alarma a tiempo para mejorar cosas en el Equipo de la Estrella Solitaria, pues la campaña apenas arranca.

"Puede haber muchas líneas en las que deben de mejorar, es cierto, hay muchos errores, pero no podríamos dar un pronóstico a estas alturas de saber si les irá mal o les irá bien este año. Esto es apenas el inicio de temporada y lo tienen que trabajar", comentó Tyson a RÉCORD.

PESIMISMO POR DAK

Si algo le faltaba a McCarthy en Dallas eso era, una lesión más de Dak Prescott. Ayer se confirmó que el quarterback fue operado y estará fuera entre seis y ocho semanas, luego de lesionarse el pulgar derecho al ser golpeado entre el balón y el brazo de Shaquil Barrett, de los Buccaneers, el pasado domingo.

Ante ello, la expectativa que despertaron los Cowboys antes de arrancar la temporada bajo dramáticamente, pues el proyecto se basaba en el mariscal de campo, recientemente firmado en una reestructuración de contrato millonaria.

"Perderán la División Este y estarán buscando récord ganador, pero sin posibilidad de ir a Playoffs", lanzó Ramiro Pruneda, analista de ESPN.

"Es la peor noticia que pudieron haber recibido los Cowboys, perdieron a su líder en el campo y en el vestidor. Nunca la posición de pasadorhabía sido tan importante como ahora", complementó Daniel Schvartzman a lo dicho por Pruneda.

"La alternativa (para comandar al equipo) es Cooper Rush, quén sólo tiene un partido como titular en su carrera. Los bonos del conjunto de la Estrella Solitaria se desploman", añadió el experto de TUDN.

Sin embargo, Pedro Domínguez cree que la solución para no perder el camino no estará en la cancha, sino en la mente detrás de la defensiva. "Ahora se recargarán en la parte sólida del equipo: la defensa de Dan Quinn, quien hace mucho con poco".

