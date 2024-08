Dak Prescott sobre su extensión de contrato con los Cowboys: 'Realmente no me importa'

El drama en Dallas continua. Días después de haber finalizado la extensión de contrato de CeeDee Lamb el equipo sigue con problemas contractuales pues Dak Prescott, el mariscal de campo titular, sigue esperando su turno de ir a la mesa.

El QB All-Pro de los Cowboys llega a esta nueva temporada en su último año de contrato por lo que espera poder llegar a un acuerdo no sólo para mantenerse más tiempo con el equipo sino también para ser el jugador mejor pagado en la historia de la NFL.

Este jueves, a 10 días de que el equipo comience su participación en la nueva temporada, el mariscal de campo habló con los medios donde aseguró que no le importa empezar la temporada sin una extensión, pero considera que habla mucho de su situación si no llegan a un acuerdo.

"Creo que dice mucho si está (terminado el acuerdo) o no lo está. Sin embargo, realmente no me importa, para ser honesto", comentó el mariscal de campo, asegurando que sólo cambiaría lo que opina la gente.

Con respecto a la situación, Jerry Jones comentó durante la semana que respeta y admira mucho a Prescott, pero al momento de contemplar la extensión de contrato deben evaluar mucho más que sólo los números del jugador.

"Soy un gran admirador de Dak y aprecio todas las cosas maravillosas que todos sabemos que hay allí… Cuando analizas una situación, también tienes que sopesar: 'Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del otro lado de la moneda?'. Por eso, la situación actual de Dak para mí, desde mi punto de vista, tiene más que ver con nuestra situación que con los méritos de que Dak Prescott sea el mariscal de campo de los Dallas Cowboys", expresó el dueño de los Cowboys

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Russell Wilson será el Quarterback titular de los Pittsburgh Steelers