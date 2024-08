NFL: Dallas Cowboys encabeza la lista de los clubes más valiosos del mundo

Dak Prescott tenía dos años y medio cuando los Dallas Cowboys llegaron por última vez a un Super Bowl, mismo que ganaron ante los Pittsburgh Steelers. Desde entonces, el equipo de Arlington, Texas, ha estado lejos de la gloria a pesar de que presume nueve títulos divisionales, el más reciente en 2023.

Pero a pesar de la falta de títulos, los Vaqueros se mantienen como el equipo más valioso de la NFL, de acuerdo con cifras de Sportico reveladas este martes. Además, con un valor de 10.32 mil millones de dólares, son la primera franquicia en superar la barrera de los 10 mil millones de dólares.

Esta cifra representa un incremento de mil millones en comparación de la estimación que hizo Forbes en septiembre del año pasado, cuando valuó a Dallas en 9 mil millones de dólares. En cuanto a la estimación de Sportico, la segunda franquicia son Los Angeles Rams, con un valor de 7.79 mil millones de dólares.

Los New York Giants (7.65 mil millones), los New England Patriots (7.31 mil millones) y los San Francisco 49ers (los 6.86 mil millones) completan el Top 5 del conteo. Mientras que en el sexto y séptimo sitio se encuentran los New York Jets (6.8 mil millones) y los Miami Dolphins (6.76 mil millones).

Los rivales de Cowboys en la NFC Este, los Philadelphia Eagles y los Washington Commanders, ocupan el octavo y décimo sitio con un valor de 6.75 mil millones y 6.3 mil millones de dólares, respectivamente. Entre ambos se ubican Las Vegas Raiders en el octavo sitio, valuado en 6.7 mil millones.

De acuerdo con Sportico, en total, las 32 franquicias de la NFL en conjunto tienen un valor de 190 mil millones de dólares, incluyendo los nregocios relacionados a los equipos y los bienes raíces de los propietarios.

