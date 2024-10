Troy Aikman crítica a los Dallas Cowboys: "Veo jugadores perezosos"

La actualidad de los Dallas Cowboys está lejos de ser la ideal tanto para Jerry Jones como para los miles de aficionados del equipo de la estrella solitaria, quienes han tenido dos victorias por lo justo y dos derrotas contundentes, la última ante los Detroit Lions.

Uno de los máximos hitos del equipo de la estrella solitaria, Troy Aikman, rompió el silencio y atacó a la plantilla actual encabezada por Dak Prescott, asegurando, entre otras cosas, que hay algunos jugadores que son perezosos.

"Veo jugadores perezosos saliendo de la línea de golpeo. A veces corren, pero si lo hacen es porque anticipan que recibirán el balón en esa jugada; pero si no es así, no lo hacen. Y todo está relacionado. No estoy impresionado con ese desempeño", comentó el exQuarterback de los Cowboys.

Troy Aikman ganó tres anillos de Super Bowl con los Dallas Cowboys, el exMariscal de Campo celebró la victoria con el equipo de la estrella solitaria en las ediciones XXVII, XXVIII y XXX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sean Payton triunfa en su regreso a Nueva Orleans y Broncos aplastan 33-10 a Saints