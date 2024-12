Bill Belichick buscó llegar a los Jets antes de aceptar el trabajo en UNC

Bill Belichick contactó a los New York Jets sobre su vacante de entrenador en jefe antes de aceptar el trabajo en Carolina del Norte, según una persona familiarizada con la situación.

Belichick, de 72 años, fue presentado el jueves como entrenador de futbol de Carolina del Norte . Pero el ex entrenador de los New England Patriots recientemente se comunicó con los Jets, quienes dispidieron a Robert Saleh el 8 de cotubre e instalaron al coordinador defensivo Jeff Ulbrich como entrenador interino.

No hubo reuniones ni discusiones formales entre Belichick y los Jets, según la persona, que habló con The Associated Press el sábado bajo condición de anonimato porque ninguna de las partes comentó públicamente sobre la situación.

The Athletic fue el primero en informar sobre el contacto entre las partes, y el New York Post dijo que Belichick se comunicó personalmente con los Jets, un avance sorprendente considerando la tensa relación del entrenador con la franquicia.

Belichick ha criticado recientemente durante las apariciones televisivas al propietario Woody Johnson y los Jets, que tienen un récord de 3-10 y se perderán los playoffs por decimocuarta temporada consecutiva , la sequía activa más larga de la NFL.

El equipo también está buscando un gerente general después de que Johnson despidiera a Joe Douglas el 19 de noviembre y ahora no hay nada oficial.