Bill Belichick plantea cambiar el nombre del Vince Lombardi a 'Tom Brady'

El legendario entrenador Bill Belichick, el más ganador en la historia del Super Bowl con ocho anillos, sugirió que el trofeo Vince Lombardi debería llevar el nombre de Tom Brady, el mariscal de campo que conquistó siete títulos de la NFL.

Durante su participación en el podcast Let’s Go, el exentrenador de los New England Patriots argumentó que los jugadores son quienes realmente ganan los partidos y campeonatos.

“Deberían llamarlo ‘Trofeo Brady’. Él ganó siete de ellos. Los jugadores son los que ganan los partidos y los campeonatos. No se pueden ganar partidos sin buenos jugadores”, afirmó Belichick, quien logró seis títulos con Brady en Nueva Inglaterra y dos más con los Giants como coordinador defensivo.

El legado de Lombardi y la perspectiva de Belichick

El trofeo Vince Lombardi ha sido entregado al campeón del Super Bowl desde 1970, en honor al mítico entrenador de los Green Bay Packers, quien ganó las primeras dos ediciones del campeonato en 1967 y 1968. Sin embargo, Belichick enfatizó que el papel de los jugadores es determinante en el éxito de un equipo.

“No importa quién sea el entrenador, no se puede ganar sin buenos jugadores. Me di cuenta de eso cuando tenía a Lawrence Taylor, Carl Banks, Harry Carson, todos esos chicos en Giants. Lo mismo en New England con Brady, Mike Vrabel, Tedy Bruschi y más. Ellos ganaron los partidos, yo no hice ninguna ‘tackleada’”, subrayó el actual coach de los North Carolina Tar Heels.

