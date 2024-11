Colin Kaepernick, exmariscal de la NFL, anuncia nuevo proyecto

A más de siete años de su última aparición en la NFL, Colin Kaepernick, exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco y reconocido activista social, ha encontrado en la escritura una nueva forma de expresión.

En colaboración con la escritora Eve Ewing y su pareja, la periodista Nessa Diab, Kaepernick lanzó recientemente su libro We Are Free, You and Me, una obra que busca ‘inspirar a jóvenes escritores y creadores a seguir sus sueños a pesar de los obstáculos’.

Este proyecto es parte de la creciente incursión de Kaepernick en el mundo editorial. En 2023, el exjugador ya había trabajado con Ewing en Change the Game, un libro en el que narra sus experiencias en la NFL y algunos momentos personales clave.

Además, en el 2022 Kaepernick también lanzó el libro ilustrado para niños, ‘I Color Myself Different’, un libro que al igual que su nuevo lanzamiento buscaba ‘inspirar y empoderar a los jóvenes, especialmente a los jóvenes negros y morenos, para que vivan con confianza y fortaleza en todo lo que hagan’

Ahora, en We Are Free, You and Me, Kaepernick refleja las dificultades que enfrentan los creadores al intentar dar vida a sus historias y critica las limitaciones de los modelos de negocio que dificultan el acceso para muchos autores.

Kaepernick no solo planea quedarse en esta fase, ya que en entrevista para The New York Times adelantó que está trabajando en una autobiografía. Esta obra, que promete revelar detalles sobre sus vivencias en la NFL, podría causar incomodidad en algunos directivos y jugadores al exponer situaciones que no han salido a la luz.

