Diego Ortíz, el primer coach nacido en México, en llegar a la NFL

Llegar a la NFL puede parecer un sueño inalcanzable, pero no imposible. Para el coach mexicano Diego Ortíz, su filosofía es clara: “Si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes”. Con esa mentalidad, el capitalino dejó a su familia y su país natal para llegar la élite de su deporte favorito, a pesar de los obstáculos y sacrificios.

Ahora, siete años después de comenzar su camino, Diego ha cumplido uno de sus grandes sueños, ya que esta temporada ha trabajado como asistente del coach de corredores de los Indianápolis Colts, en donde ha ayudado a que Jonathan Taylor explote su ataque terrestre y tenga una de las mejores temporadas de su carrera.

La historia de Ortíz es especial, no solo por ser un ejemplo de esfuerzo y superación, sino porque es el primer entrenador nacido en México que forma parte del cuerpo técnico de la liga. Su amor por el futbol americano ha estado presente desde niño; sin embargo, su sueño realmente comenzó a tomar forma cuando tuvo la oportunidad de ser entrenador de un equipo de jóvenes muy talentosos, a quienes, más que enseñarles a jugar, buscaba inculcarles valores.

“Todo empezó cuando comencé a coachear en México, en el Club Gamos al sur de la CDMX. Los últimos tres años que estuve ahí tuve la fortuna de ser el coach de una categoría infantil muy, muy talentosa”, recordó el capitalino en una entrevista exclusiva con RÉCORD.

“Intentaba establecer ciertas ideas y formarlos como personas, más allá de como jugadores; inculqué el valor del trabajo duro y la lucha por los sueños, luego llegó un punto en el que me di cuenta de que tanto había hablado de esto, que me tocó a mí mismo hacerlo realidad”, explicó.

Fue entonces cuando Diego decidió irse a Estados Unidos y encontró una maestría en Ciencias y Administración del Deporte en la Universidad de Texas Tech, una escuela que le atraía tanto por su equipo de futbol americano como por el entrenador en jefe, Kliff Kingsbury, a quien Ortíz admiraba.

Diego logró ingresar al equipo como becario y cumplió de la mejor manera cada tarea que le asignaron, ya fuera cortar etiquetas con nombres de prospectos, analizar videos o crear resúmenes de jugadores.

Los años fueron pasando y el joven entrenador mexicano fue avanzando hasta convertirse en Asistente de Control de Calidad en Texas Tech, cargo que desempeñó desde 2019 hasta 2023. Ese año, decidió probar suerte como becario del programa de entrenamiento de diversidad Bill Walsh con los Colts durante el campamento de entrenamiento, donde trabajó con la ofensiva y consiguió un puesto en el cuerpo técnico del equipo para la temporada 2024.

“La NFL es un sueño, es algo tan surreal en México. Cuando estás en México no lo entiendes, no lo visualizas, porque es algo que solo ves en la tele, no es algo palpable en el país. No iba a dejar Texas Tech por cualquier trabajo; tenía que ser el correcto, y afortunadamente fue en la NFL”, reflexionó el coach mexicano.

Hoy, Diego es consciente de las oportunidades que su nuevo rol puede abrir: “Ya estoy aquí y ahora tengo que asegurarme de hacer un buen trabajo, porque este puesto no es solo por mí, sino para demostrar que personas de otros países también pueden hacerlo bien”, agregó.

Finalmente, Ortíz envió un mensaje a todos los niños y entrenadores que sueñan con llegar a la NFL: “Atrévanse a tomarse en serio sus sueños. No sean solo valientes, sean osados. No tengan miedo de apuntar alto, apunten a las estrellas. Si sus sueños no los espantan, es porque no son lo suficientemente grandes”, concluyó.

