NFL: ¿Cuáles son los partidos de la Semana 2 de la Pretemporada?

La NFL vuelve a la acción para su semana 2 de pretemporada. Tras arrancar oficialmente el nuevo año a inicio de mes, los 32 equipos de la Liga disputarán un nuevo partido para comenzar a definir sus rosters.

La Semana 2 de pretemporada comenzará este mismo jueves con el enfrentamiento entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Filadelfia, quienes se enfrentarán a las 17:00 horas en el Gillett Stadium.

Tras un descanso el viernes, la pretemporada reiniciará este sábado 17 empezando con el juego entre los Ravens de Baltimore y los Falcons de Atlanta quienes se enfrentarán a las 10:00 horas. Una hora más comenzarán dos juegos más con Chicago vs Bengals y Giants vs Texans.

Más tarde la actividad continuará con los campeones defensores Chiefs jugando contra los Lions y Browns vs Vikings, equipo que buscará reemplazar a JJ McCarthy que estará fuera toda la temporada, en punto de las 14:00 horas.

Finalmente, los juegos del sábado terminarán con siete partidos a las 17:00 horas. Titans vs Seahawks, Bills vs Steelers, Panthers vs Jets, Dolphins vs Commanders, Colts vs Cardinals, Rams vs Chargers y Jaguars vs Bucs. El día lo cerrarán los Dallas Cowboys enfrentándose a los Raiders en punto de las 20:00 horas.

La semana 2 de pretemporada terminará con dos partidos el domingo, los Broncos se enfrentarán a Green Bay y los 49ers a los Saints, ambos juegos se disputarán en punto de las 18:00 horas.

¿Por dónde ver los Juegos de la Semana 2?

PARTIDO HORARIO TRANSMISIÓN Eagles vs Patriots 17:00 horas NFL Network y DAZN Falcons vs Ravens 10:00 horas DAZN Bengals vs Bears 11:00 horas NFL Network y DAZN Giants vs Texans 11:00 horas DAZN Lions vs Chiefs 14:00 horas Fox Spots, NFL Network y DAZN Vikings vs Browns 14:25 horas DAZN Jets vs Panthers 17:00 horas DAZN Cardinals vs Colts 17:00 horas Fox Sports 3 y DAZN Commanders vs Dolphins 17:00 horas Fox Sports y DAZN Bills vs Steelers 17:00 horas Fox Sports, Imagen, NFL Network y DAZN Seahawks vs Titans 17:00 horas DAZN Ramas vs Chargers 17:05 horas Caliente TV y DAZN Bucs vs Jaguars 17:30 horas DAZN Cowboys vs Raiders 20:00 horas Canal 9, Multimedios, NFL Network y DAZN Broncos vs Packers 18:00 horas Fox Sports, NFL Network y DAZN 49ers vs Saints 18:00 horas Fox Sports y DAZN

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: Luis Pérez quiere apreciar la oportunidad que recibió con Los Angeles Chargers