Dolphins vence 15-10 a Patriots en un partido plagado de penalizaciones

Este domingo, los Miami Dolphins volvieron a saborear la victoria al imponerse 10-15 a los New England Patriots en el marco de la Semana 5 de la NFL, dejando atrás una racha de tres derrotas consecutivas. Ambos equipos llegaron a este enfrentamiento con la presión de cortar su mala racha, tras haber ganado únicamente en la primera jornada de la temporada.

El encuentro comenzó con una larga y trabajada serie ofensiva por parte de los Dolphins, que tras ocho jugadas y avanzar 38 yardas, tuvieron que conformarse con un gol de campo de 54 yardas ejecutado por Jason Sanders, lo que les permitió inaugurar el marcador 0-3.

No obstante, los Patriots no tardaron en reaccionar. Una intercepción clave de Christian González en la yarda 45, con más de seis minutos por jugarse en el primer cuarto, cambió el rumbo del partido. La ofensiva de New England, liderada por Jacoby Brissett, aprovechó la oportunidad y Rhamondre Stevenson recorrió más de 30 yardas para llegar a la zona de anotación, poniendo a los Patriots en ventaja 7-3 tras el punto extra.

El tercer cuarto comenzó con un golpe adicional para los Dolphins, ya que los Patriots ampliaron su ventaja con un gol de campo de Joey Slye, que los dejó arriba 10-3. La defensa de Miami se mantuvo firme para evitar más daño, y la ofensiva, aunque incapaz de generar touchdowns, respondió con dos goles de campo más de Sanders, acercándose 10-9 en el marcador.

La remontada de los Dolphins se materializó en el último cuarto. Con solo 4:28 por jugar, Miami llegó a primera y gol en la yarda 3, y Alec Ingold encontró el espacio necesario para atravesar la defensa de los Patriots y darle la vuelta al marcador con un touchdown. Aunque los Dolphins intentaron una conversión de dos puntos, esta no tuvo éxito, dejando el marcador 10-15.

Los Patriots estuvieron a punto de arrebatarles la victoria en el último minuto. Con 1:08 en el reloj y una segunda oportunidad en la yarda 12, Brissett lanzó un pase preciso a Ja’Lynn Polk en la zona de anotación. Sin embargo, la revisión determinó que Polk no logró tener ambos pies dentro del campo, anulando lo que hubiera sido el touchdown de la victoria.

Sin tiempo para más, los Dolphins aseguraron su segunda victoria de la temporada, colocándose con un récord de 2-3 en la AFC Este, mientras que los Patriots siguen hundidos en su mala racha.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Contundente! Con hat-trick de Robert Lewandowski, Barcelona venció a un ineficiente Alavés