Burrow impulsa a los Bengals en Madrid para sumar su cuarto triunfo al hilo

Cincinnati se impuso 17-34 a los Atlanta Falcons en el regreso de la NFL al Santiago Bernabéu

Joe Burrow lanzó para tres touchdowns y corrió para otro, y la ofensiva de los Bengals de Cincinnati mostró un desempeño imparable el domingo para arrollar a los Falcons de Atlanta 34-17 en Madrid y sumar su cuarta victoria consecutiva.

Ja'Marr Chase tuvo ocho recepciones para 142 yardas en la primera mitad, la mayor cifra de su carrera en una mitad. Tee Higgins agregó dos recepciones de touchdown en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. Chase terminó con 10 atrapadas para 155 yardas y un touchdown.

Bengals. vsFalcons en el Santiago Bernabéu NFL 2026 | AP

Tras su recepción de touchdown de 47 yardas en el primer cuarto, Chase se reunió con Higgins al más puro estilo español: Higgins imitó a un toro poniéndose las manos en la cabeza a modo de cuernos y Chase hizo de torero con un capote imaginario.

Burrow pareció celebrar uno de sus touchdowns imitando al astro del fútbol brasileño Neymar, exjugador del Barcelona, ​​colocando las manos junto al casco y moviéndolas como en un saludo.

Quería salir y dar un espectáculo para todos y mostrar lo que puede ser la emoción de la NFL”, declaró Burrow, quien disputó su primer partido internacional.

Y la NFL realmente se trata de las estrellas y de que los jugadores hagan jugadas grandes. Y entonces ves a Ja'Marr Chase, me ves a mí, ves a Tee Higgins, ves a muchos grandes jugadores ahí afuera haciendo grandes cosas. Y ojalá la gente se haya dado cuenta", agregó.

Demetrius Knight Jr. de los Bengals | AP

Los Bengals (6-2) han anotado 30 puntos o más en cuatro partidos consecutivos por primera vez desde 1997, igualando un récord de la franquicia. Fue la segunda derrota consecutiva para los Falcons (3-6).

Burrow, que construyó 24 de 29 pases para 271 yardas el domingo, había lanzado cinco pases de touchdown y corrió para otro en tiempo extra en la victoria de la semana pasada por 43-36 sobre los Titans de Tennessee.

Joe está jugando a un nivel increíblemente alto en este momento”, dijo el entrenador de los Bengals, Zac Taylor. "Es difícil no ponerle el balón en las manos, dado cómo está jugando todo el mundo a su alrededor también. Así que, simplemente, tenemos que mantener este impulso".

Bengals vs Falcons NFL 2026 | AP

Los Bengals fallaron en convertirse en tercer down solo una vez en la primera mitad y no despejaron hasta su primera serie ofensiva en la segunda mitad.

Cincinnati escribió en todas sus posesiones antes del descanso, con tres touchdowns y un gol de campo en los últimos instantes.

Al jugar bajo el techo cerrado del Bernabéu, el quarterback de los Falcons, Michael Penix Jr., rindió mejor que bajo la lluvia en la derrota 16-0 ante los Buccaneers en Tampa Bay la semana pasada, pero lanzó una intercepción tardía que se sumó a su touchdown en la primera serie ofensiva, un pase al ala cerrada Charlie Woerner. Penix construyó 20 de 31 para 162 yardas, con un touchdown y una intercepción, y agregó 50 yardas por tierra.

Nos vencimos a nosotros mismos en muchos aspectos del juego, y es duro”, apuntó Penix. "Tenemos que corregir esas cosas. No hay nada que los muchachos no sepan. Entramos al vestuario después del partido y es como: sabemos lo que pasó ahí fuera. Sabíamos que eso no era lo que queríamos ser, quienes queremos ser esta temporada".

El corredor Bijan Robinson tuvo 42 yardas en tres acarreos en la primera serie ofensiva de los Falcons. Terminó con 100 yardas por tierra y un touchdown en 19 acarreos, y 47 yardas por aire en seis recepciones.

No fuimos lo suficientemente buenos, tenemos que hacerlo mejor”, manifestó el entrenador de los Falcons, Kevin Stefanski. "Simplemente no estuvimos en nuestro mejor nivel. Y si no estás en tu mejor nivel contra un buen equipo, no vas a ganar".

Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu durante el juego de NFL | AP

Fue el segundo partido de temporada regular de la NFL en Madrid, después de que los Dolphins de Miami vencieron a los Commanders de Washington 16-13 en tiempo extra en el partido inaugural en el país el año pasado. Fue el séptimo encuentro de récord de nueve partidos de la NFL que se disputarán fuera de Estados Unidos para esta temporada. Los restantes serán en Múnich, Alemania y en Ciudad de México.

Una multitud de 78.660 personas se dio cita el domingo en la capital española, con los aficionados de los Bengals en aparente mayoría frente a los locales Falcons.

Las luces del Bernabéu se apagaron de repente justo cuando los Bengals iban a ejecutar un centro en los dos últimos minutos, lo que hizo que la jugada se repitiera.

Algunos jugadores defensivos de los Bengals parecieron cambiarse a tacos más largos después de la primera serie ofensiva para ajustarse al césped del Bernabéu.

Es la primera victoria de los Bengals en un juego internacional. Habían empatado con Washington en 2016 en Londres y perdido ante los Rams de Los Ángeles en 2019 también en la capital británica.

El Edge Rusher de los Falcons, James Pearce Jr., regresó de una suspensión de ocho partidos por violar la política de conducta personal de la NFL, pero tuvo participación limitada. Pearce tuvo un problema de espalda en la práctica del viernes y figuraba como duda antes del partido.

Antes del saque inicial, se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente de trenes de alta velocidad que mataron a 69 personas en el centro de España el 28 de octubre, incluidos cuatro estadounidenses.

Los trofeos de las últimas Copas del Mundo conquistadas por España, tanto masculinas como femeninas, se exhibieron sobre el césped del Bernabéu, acompañados por algunos de los jugadores que ayudaron a conquistarlas.

El exastro del Real Madrid y leyenda del fútbol brasileño Roberto Carlos hizo sonar la bocina de tren en la tradicional celebración previa al partido de los Falcons. El espectáculo del medio tiempo corrió a carga del músico colombiano Manuel Turizo.