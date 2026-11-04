¿Cuándo fue la última vez que Dallas corrió a un HC a media temporada?

Tras un inicio de 3-5 la continuidad de Brian Schottenheimer está en duda

La temporada de los Dallas Cowboys aún no está perdida, pero tras un nuevo desastre que terminó en derrota, la posición de entrenador en jefe en el equipo de Texas está en duda. Brian Schottenheimer podría ser despedido en caso de un nuevo descalabro convirtiéndose en el primer HC en dejar al equipo a media temporada desde 2010.

¿Quién fue el último HC en ser despedido a media temporada?

Afortunadamente para Brian Schottenheimer, su puesto parece, de momento, todavía no estar en duda para Jerry Jones. "Eso no está en mi mente en este momento", afirmó el dueño y gerente general al ser cuestionado sobre el posible despido del entrenador.

Además de las palabras del empresario, la historia de los Vaqueros desde que Jones compró el equipo también están del lado del entrenador pues, a lo largo de sus casi cuatro décadas al frente de los Dallas Cowboys, Jerry Jones solo ha cesado a un entrenador en jefe en pleno desarrollo de una campaña regular.

Brian Schottenheimer ha recibido críticas por su trabajo al frente de Cowboys | AP

El único precedente se remonta al 8 de noviembre de 2010. En aquel entonces, Wade Phillips fue destituido tras un desastroso inicio de 1-7, sentenciado por una humillante derrota 45-7 frente a los Green Bay Packers. Aunque el interinato de Jason Garrett enderezó el rumbo con una marca de 5-3 en el tramo final, el desenlace dejó una profunda lección en Jones.

Phillips ya había estado al mando del equipo durante tres temporadas luego después de reemplazar al histórico Bill Parcells, tras su retiro. En esos tres años sumó un récord de 33 victorias y sólo 15 derrotas llevando al equipo a dos postemporadas, pero en ambas ocasiones perdieron en la ronda divisional.

Tras el despido a media temporada de NFL de Phillips, Garrett tomó el equipo y se mantuvo al mando hasta 2020, siendo el HC con más temporadas dirigidas en la historia de la franquicia sólo por del histórico Tom Landry (29).

Wade Phillips | AP

Los números de Schottenheimer

Esta filosofía parece ser el principal salvavidas para Schottenheimer. Tras caer 33-30 ante los Cardinals el pasado domingo, el entrenador en jefe dejó su registro general en 10-14 durante su segundo año al mando. Pese a contar con nombres de peso como Dak Prescott, CeeDee Lamb y George Pickens, la ofensiva texana no termina de carburar, evidenciando problemas de ejecución.

Todo apunta a que Brian Schottenheimer tendrá margen para terminar la temporada. La incógnita real en Dallas no es si Jerry Jones tomará una decisión intempestiva en octubre, sino si el crédito del entrenador alcanzará para sostenerlo en el puesto cuando llegue enero.