Ana Guevara habló de Conade y Paola Longoria: "No somos casa de caridad"

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), contestó a los señalamientos de Paola Longoria sobre la poca comprensión de las necesidades del atleta que tiene la excorredora de los 400 metros.

Guevara vio la entrevista que dio Longoria en 'Hugo Sánchez Presenta' y señaló que la Conade no es una casa de caridad y los atletas tienen que responder por los ingresos que se le dan, sin importar si son seleccionados nacionales.

"Que se siga quejando. El ser seleccionada nacional genera compromisos y cumplimientos al momento de firmar, al ser acreedora a todas las garantías que les da el estado al ser seleccionada nacional. No se le puede exentar por ser seleccionada y que obtenga resultados, y que en el pasado se los hayan hecho, pues que busquen a los del pasado. El adeudo que tiene Longoria es del 2014, no de la administración actual, se le invitó una y otra vez a que se acercara y que aclarara cuál era la situación que prevalece", comentó la titular de la Conade.

Sumado a esto, Ana Guevara dijo que fue la Función Pública la que pidió que se le cobrara a todos los deportistas los adeudos que tenían, tras la extinción del fideicomiso de Fodepar.

"No somos nosotros la parte requiriente, sino que es la Función Pública, quien exigió al cierre del fideicomiso que todos los adeudos que había se cobraran, pero lamentablemente Paola Longoria esta en esa situación. No puedo ser omisa de que lo que dicta la ley y la autoridad requiriente. Lamento que tenga esos dichos para la CONADE o con mi persona, pero no somos casa de caridad, así que tiene obligaciones y tiene responsabilidades por cumplir", sentenció la exatleta olímpica.

