Rafael Nadal se despide del tenis con 92 títulos como profesional

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y hoy, oficialmente, Rafael Nadal se despide del tenis luego 22 años de profesional en los que lo ganó todo. El equipo español quedó eliminado de la Copa Davis y se consumó el retiro de Rafa luego de su derrota individual ante Botic Van de Zandschulp, y la caída en dobles de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers ante la dupla neerlandesa.

Fueron 92 títulos de la ATP, incluyendo 22 conquistas de Grand Slam, entre ellas 14 en Roland Garros, 2 en Wimbledon, 2 en el Abierto de Australia y 4 en el US Open. Lamentablemente, la edad y las lesiones le han pasado factura a la Fiera, quien pese a su máximo esfuerzo, nunca pudo regresar a su mejor nivel luego una lesión de nivel 2 en el psoas ilíaco que sufrió a comienzos de 2023. Nadal

Estos son los 92 títulos ATP que ganó Rafa Nadal

1.- 2004 Sopot ATP 250 José Acasuso

2.- 2005 Costa do Sauipe ATP 250 Alberto Martín

3.- 2005 Acapulco ATP 500 Albert Montañés

4.- 2005 Montecarlo Masters 1000 Guillermo Coria

5.- 2005 Barcelona ATP 500 Juan Carlos Ferrero

6.- 2005 Roma Masters 1000 Guillermo Coria

7.- 2005 Roland Garros Grand Slam Mariano Puerta

8.- 2005 Bastad ATP 250 Tomáš Berdych

9.- 2005 Stuttgart ATP 500 Gastón Gaudio

10.- 2005 Canadá Open Masters 1000 Andre Agassi

11.- 2005 Beijing ATP 250 Guillermo Coria

12.- 2005 Madrid Masters 1000 Ivan Ljubičić

13.- 2006 Dubai ATP 500 Roger Federer

14.- 2006 Montecarlo Masters 1000 Roger Federer

15.- 2006 Barcelona ATP 500 Tommy Robredo

16.- 2006 Roma Masters 1000 Roger Federer

17.- 2006 Roland Garros Grand Slam Roger Federer

18.- 2007 Indian Wells Masters 1000 Novak Djokovic

19.- 2007 Montecarlo Masters 1000 Roger Federer

20.- 2007 Barcelona ATP 500 Guillermo Cañas

21.- 2007 Roma Masters 1000 Fernando González

22.- 2007 Roland Garros Grand Slam Roger Federer

23.- 2007 Stuttgart ATP 500 Stan Wawrinka

24.- 2008 Montecarlo Masters 1000 Roger Federer

25.- 2008 Barcelona ATP 500 David Ferrer

26.- 2008 Hamburgo Masters 1000 Roger Federer

27.- 2008 Roland Garros Grand Slam Roger Federer

28.- 2008 Queen’s ATP 250 Novak Djokovic

29.- 2008 Wimbledon Grand Slam Roger Federer

30.- 2008 Canadá Open Masters 1000 Nicolas Kiefer

31.- 2008 Beijing Juegos Olímpicos Fernando González

32.- 2009 Abierto de Australia Grand Slam Roger Federer

33.- 2009 Indian Wells Masters 1000 Andy Murray

34.- 2009 Montecarlo Masters 1000 Novak Djokovic

35.- 2009 Barcelona ATP 500 David Ferrer

36.- 2009 Roma Masters 1000 Novak Djokovic

37.- 2010 Montecarlo Masters 1000 Fernando Verdasco

38.- 2010 Roma Masters 1000 David Ferrer

39.- 2010 Madrid Masters 1000 Roger Federer

40.- 2010 Roland Garros Grand Slam Robin Soderling

41.- 2010 Wimbledon Grand Slam Tomáš Berdych

42.- 2010 US Open Grand Slam Novak Djokovic

43.- 2010 Tokio ATP 500 Gael Monfils

44.- 2011 Montecarlo Masters 1000 David Ferrer

45.- 2011 Barcelona ATP 500 David Ferrer

46.- 2011 Roland Garros Grand Slam Roger Federer

47.- 2012 Montecarlo Masters 1000 Novak Djokovic

48.- 2012 Barcelona ATP 500 David Ferrer

49.- 2012 Roma Masters 1000 Novak Djokovic

50.- 2012 Roland Garros Grand Slam Novak Djokovic

51.- 2013 Sao Paulo ATP 250 David Nalbandian

52.- 2013 Acapulco ATP 500 David Ferrer

53.- 2013 Indian Wells Masters 1000 Juan Martín Del Potro

54.- 2013 Barcelona ATP 500 Nicolás Almagro

55.- 2013 Madrid Masters 1000 Stan Wawrinka

56.- 2013 Roma Masters 1000 Roger Federer

57.- 2013 Roland Garros Grand Slam David Ferrer

58.- 2013 Canadá Open Masters 1000 Milos Raonic

59.- 2013 Cincinnati Masters 1000 John Isner

60.- 2013 US Open Grand Slam Novak Djokovic

61.- 2014 Qatar ATP 250 Gael Monfils

62.- 2014 Río de Janeiro ATP 500 Alexandr Dolgopolov

63.- 2014 Madrid Masters 1000 Kei Nishikori

64.- 2014 Roland Garros Grand Slam Novak Djokovic

65.- 2015 Buenos Aires ATP 250 Juan Mónaco

66.- 2015 Stuttgart ATP 250 Viktor Troicki

67.- 2015 Hamburgo ATP 500 Fabio Fognini

68.- 2016 Montecarlo Masters 1000 Gael Monfils

69.- 2016 Barcelona ATP 500 Kei Nishikori

70.- 2017 Montecarlo Masters 1000 Albert Ramos Viñolas

71.- 2017 Barcelona ATP 500 Dominic Thiem

72.- 2017 Madrid Masters 1000 Dominic Thiem

73.- 2017 Roland Garros Grand Slam Stan Wawrinka

74.- 2017 US Open Grand Slam Kevin Anderson

75.- 2017 Beijing ATP 500 Nick Kyrgios

76.- 2018 Montecarlo Masters 1000 Kei Nishikori

77.- 2018 Barcelona ATP 500 Stefanos Tsitsipas

78.- 2018 Roma Masters 1000 Alexander Zverev

79.- 2018 Roland Garros Grand Slam Dominic Thiem

80.- 2018 Canadá Open Masters 1000 Stefanos Tsitsipas

81.- 2019 Roma Masters 1000 Novak Djokovic

82.- 2019 Roland Garros Grand Slam Dominic Thiem

83.- 2019 Canadá Open Masters 1000 Daniil Medvedev

84.- 2019 US Open Grand Slam Daniil Medvedev

85.- 2020 Acapulco ATP 500 Taylor Fritz

86.- 2020 Roland Garros Grand Slam Novak Djokovic

87.- 2021 Barcelona ATP 500 Stefanos Tsitsipas

88.- 2021 Roma Masters 1000 Novak Djokovic

89.- 2022 Melbourne ATP 250 Maxime Cressy

90.- 2022 Abierto de Australia Grand Slam Daniil Medvedev

91.- 2022 Acapulco ATP 500 Cameron Norrie

92.- 2022 Roland Garros Grand Slam Casper Ruud

