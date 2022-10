Fernanda Contreras, satisfecha tras actuación en WTA1000 de Guadalajara

Pese a salir con la derrota en su primer compromiso, la mexicanacse va satisfecha de su actuación en el WTA1000 de Guadalajara.

"El resultado no es lo que esperas, pero para mí fue padrísimo tener ahí al público que gritaban México, que gritaban Fernanda", afirmó la jugadora.

Contreras cayó ante la australiana Ajla Tomljanović por 2-6 y 1-6 en poco más de una hora, números que indican que obviamente no hizo un gran partido.

Fernanda Contreras cae en el #GDLOPENAKRON pero se va contenta “El resultado no es lo que esperas, pero para mí estuvo padrísimo tener al publicando gritando 'México, Fernanda', sigo sonriendo” @joseamoreno13 pic.twitter.com/DjNbQZjfNh — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 18, 2022

"Pues me falló unas derechas que me hubiera gustado haber metido. Tal vez hubiera sido un poco más reñido el partido. Ajla jugó muy bien, tengo que darle todo el crédito. Manejo el público súper bien. Es una persona muy fuerte y felicidades. Que le vaya muy bien", apuntó la potosina.

Contreras ha tenido un excelente 2022 con participación en tres de los cuatro grand slams del año como fue Roland Garros, Wimbledon y el US Open por lo que para ella no hay otro fórmula para mejorar que seguir trabajando.

"No me podía imaginar hace dos años jugando un 1000 en México. No me la hubiera creído, entonces ahora yo sé que poder jugar contra ellas en este nivel como que aprendes que es lo que necesitas. Siempre apunto lo que necesito mejorar. Es toda una lección y voy a estar lista para el 2023", culminó.

