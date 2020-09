FINA desconoce estatutos que impiden a Fernando Platas contender por presidencia de FMN

La Federación Internacional de Natación (FINA) informó que no conoce ni autorizó los actuales estatutos de la Federación Mexicana de Natación (FMN), los cuales impiden que hoy en día los medallistas olímpicos Fernando Platas y Felipe Muñoz contiendan por su presidencia.

El artículo 81 de los estatutos de la FMN, aprobados el 4 de septiembre de 2014, establece que los candidatos a ocupar algún cargo del Consejo Directivo de la federación, con excepción del representante jurídico, para ser electos deben pertenecer al momento de su postulación al Consejo Directivo de una Asociación afiliada a la FMN con una antigüedad mínima de dos años en el cargo.

"A través de esta respuesta, quisiera confirmar que luego de volver a verificar los diferentes archivos y documentos disponibles en la sede de la FINA en Lausana, no pudimos encontrar ninguna referencia, de ese período, en la cual la FINA hubiera autorizado y/o aprobado cambios de estatuto (s) de la constitución de la FMN", informó el Dr. Julio Maglione, presidente de la FINA a través de un mail dirigido a Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Ante esta respuesta, el subcampeón olímpico en trampolín de tres metros en Sídney 2000 solicitó que se revisen a detalle los Estatutos y se realicen con transparencia las elecciones.

"No soy abogado, pero entiendo que si alguien o algunas personas son convocados a una Asamblea y toman acuerdos sobre Estatutos no autorizados entendería que todo, a partir de entonces no es válido. Ojalá los abogados y autoridades correspondientes revisen el tema y nos informen a la familia acuática.

"Ante todo lo anterior, solamente tengo una petición que sean las autoridades deportivas mexicanas y la FINA, bajo la figura que mejor consideren, las que realicen dos acciones: Revisen con detalle los Estatutos y se modifiquen para que seamos más los que podamos participar en la elección y que organicen y efectúen las elecciones para garantizar la democracia y transparencia", declaró Platas.

