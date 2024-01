¡Del tartán al volante! Usain Bolt condujo el GenBeta de FE durante el EPrix de la CDMX

La Fórmula E está llena de sorpresas, y para el EPrix de la CDMX el invitado de honor fue nada más y nada menos que Usain Bolt quien manejó en el Autódromo Hermanos Rodríguez el GenBeta, el auto de FE que batió el récord mundial de velocidad, y que el exatleta admitió que es más rápido que él.

En el primer día de actividades de la categoría en México, Usain Bolt apareció con un traje de carreras hecho a la medida para impactar a todos y subirse al ‘GenB’ de FE y pilotarlo un par de vueltas en el circuito.

Posterior a su participación, la leyenda jaimaquina de atletismo atendió a los medios para compartir todas las sensaciones que tuvo desde que se enteró de que recibiría esta oportunidad.

“No hay palabras para explicar, para mí eso fue una experiencia para la eternidad. No pensé que realmente iba a manejar el auto, cuando me contactaron y me pidieron que consiguiera un traje a la medida, creí que íbamos a cenar, ¡estaba emocionado! Fue maravilloso, lo haría todos los días de mi vida”, comentó.

Quien es uno de los hombres más rápidos del mundo aceptó que pese a amar la velocidad, los autos y tener noción previa y consejos de cómo conducir el auto, algunos de parte de David Coulhard, expiloto reconocido, cuando se subió por primera vez al monoplaza estuvo cerca de sentir claustrofobia debido al espacio pequeño para su altura.

También reveló entre risas que se preocupó un poco cuando trató de hacer un giro y casi pierde el auto, pues no esperaba tener tanta potencia, afortunadamente “lo manejó como un profesional”.

¡CASI SE LE VA! En la previa al EPrix de la CDMX, Usain Bolt se subió a un Gen Beta, el auto más veloz del mundo en una pista, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tuvo problemas para caber en el auto y estuvo cerca de chocar, pero se logró. : @Angieeherr pic.twitter.com/KsZF0QMych — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 13, 2024

Otra de sus declaraciones que impactó fue que admitió abiertamente: “Esta es la primera vez en mi vida y la última que diré que, el GenB es en realidad más rápido que yo. Para mí es un cohete con ruedas. Está en otro nivel”, añadió.

Finalmente no descartó en un futuro ser portavoz de la categoría o unirse en otros proyectos para promocionarla y adentrarse más en ella. Tampoco negó que quiere volver a subirse a un auto de FE en el futuro, aunque espera que puedan construir algún día un monoplaza a su medida.

“EL GENB ES MÁS RÁPIDO QUE YO” Usain Bolt fue invitado de honor en la Fórmula en la CDMX y manejó un Gen Beta en el AHR. La única que vez que lo escucharan decir que algo es más rápido que él, aquí. : @Angieeherr #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/6mOuTz2Q8B — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 13, 2024

