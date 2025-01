¡Histórico! Alan Cleland clasifica al Tour Mundial de Surf 2025

Historia en el deporte mexicano, Alan Cleland sigue enmarcarcando su nombre con letras de oro dentro del surf y es que el surfista se clasificó al Tour Mundial 2025.

Con su clasificación al torneo, se convierte en el primer surfista mexicano en integrarse al máximo circuito de la disciplina.

Alan Cleland l CRÉDITO X:Losviralesmx

Cleland logró concretar su pase luego de la salida del norteamericano John Florence; así lo dio a conocer la World Surf League en redes sociales.

“Stephanie Gilmore y John John Florence anunciaron pausas competitivas para la temporada 2025 del Championship Tour. John Stephanie recibirá las Wilcards de la temporada 2026”, expresó.

De la misma forma felicitaron al mexa: “Le daremos la bienvenida al mexicano Alan Cleland Jr., quien hará historia como el primer surfista mexicano en el CT. Luana Silva, también regresará al Tour”.

Stephanie Gilmore and John John Florence announced competitive pauses for the 2025 Championship Tour season. John and Stephanie will receive the 2026 Season Wildcards.



We will welcome Mexico’s Alan Cleland Jr., who will make history as the first Mexican surfer on the CT. Luana… pic.twitter.com/tB1LlIvuGT

— World Surf League (@wsl) January 21, 2025