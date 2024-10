Jahir Ocampo, director del CNAR: 'Yo voy a estar tratando de abrir las puertas, de mejorar las cosas'

Se le abrirán la puertas a todos los atletas. El exclavadista Jahir Ocampo enfrenta con entusiasmo y desafío su nueva etapa como director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR), donde promete renovar el deporte mediante un trabajo colaborativo y en conjunto.

El tiempo que pasó dentro del CNAR el mexiquense, y el apoyo que les brindó a sus compañeros en el Mundial de Fukuoka, donde fungió como entrenador, fueron factores clave para que Rommel Pacheco, el nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), lo designara para el cargo.

“La verdad que estoy muy emocionado, muy emocionado por esta oportunidad. Es un área en la que yo viví cinco años desde la burbuja, desde la pandemia. Conozco prácticamente a todos los atletas, a todos los que trabajan ahí, entonces se viene un gran reto. Muy emocionado por lo que viene, y vamos a poner a ese centro deportivo como el mejor del mundo”, señaló Ocampo, quien ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Natación de 2013.

El enfoque de Ocampo para dirigir el CNAR sigue la línea trazada por Pacheco, quien ha promovido una gestión abierta y accesible.

“Como lo dice ahora el director Rommel, todos los atletas tienen la puerta abierta, tienen la comunicación directa con él. Bajo esa misma línea, yo voy a estar en el CNAR, tratando de abrir las puertas, de mejorar las cosas, de que las cosas funcionen mejor, traer campamentos e incluso competencias como se hacían anteriormente. Bajo ese mismo enfoque, vamos a hacer que este centro se ponga en la mira de todos”, añadió Ocampo.

Fue en Fukuoka, mientras se desempeñaba como entrenador, cuando Ocampo descubrió su interés por ayudar a otros atletas.

“Esta parte de responsabilidad de apoyar al atleta me gustó mucho y, sin querer queriendo, adopté ese rol. Me gustó mucho, y ahora no solo será con los clavadistas, sino con todos los atletas que están en el CNAR y aquellos que se quieran sumar para aprovechar las mejores instalaciones”, detalló el ex clavadista.

Ocampo también destacó que el equipo de trabajo seleccionado por Pacheco está compuesto por los administradores más jóvenes que han asumido este tipo de cargo, y que la visión es unir esfuerzos para mejorar el deporte mexicano.

“Este equipo de trabajo de Rommel ha sido de los más jóvenes que han llegado a una administración, por lo que son ideas que van a renovar el deporte. Ya lo vimos a Rommel, que anda ahí platicando con federaciones internacionales de diferentes deportes, lo cual indica que va a haber un trabajo en conjunto. Vamos a jalar todos parejos, dejar de lado la competencia interna y buscar que todos crezcamos juntos para un mejor resultado en los próximos Juegos Olímpicos”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alejandra Valencia consigue medalla de bronce en Final de Copa del Mundo en Tlaxcala