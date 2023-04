Mexico Open at Vidanta: Luis García disfruta del golf en el torneo

Mexico Open at Vidanta está en ojos de todos los apasionados del golf a nivel mundial, un torneo que se está realizando en Nuevo Vallarta, Nayarit, con el apoyo de Grupo Salinas y Grupo Vidanta. La élite de este deporte se ha reunido en nuestro país para ofrecer una gran experiencia deportiva y social.

Una de las figuras que disfruta del golf en nuestro país es Luis García, quien aprovecha su tiempo libre para practicar este deporte con su gran amigo Jorge Campos. Además de hacer la cobertura de Mexico Open at Vidanta, el “Dr.” se dio un momento para jugar en el Pro-Am.

“Mexico Open at Vidanta es un torneo mayúsculo y fascinante. Lo que te ofrece este escenario que es uno de los mejores campos del mundo, escuché a Jon Rahm que es uno de los tres campos de la actualidad. Te ofrece diversión, grandes vistas, el mar y a los mejores golfistas del mundo en nuestro país”, señaló el analista de futbol.

El torneo tiene como atractivo principal la participación de Jon Rahm, actual campeón defensor y número uno del ranking mundial. El español busca convertirse en el golfista con más victorias en los primeros cuatro meses del año, por el momento tiene 11.

“Es un tipo acostumbrado a ganar, viene de ganar el Master, es una fiera, es una bestia. En México tenemos estas costumbres equívocas de pensar: ‘viene el número uno del mundo. Ah, qué fácil.’ Está el número uno del mundo del golf en nuestro país defendiendo su título, entonces, hay que disfrutarlo, hay que promocionarlo, hay que sentirse muy orgullosos”, subrayó.

El exfutbolista también comentó quién es su favorito de los siete mexicanos que participarán en Mexico Open at Vidanta: “Estoy con mi Alvaro Ortiz, pero también me dicen que la nueva joya de la corona es José. El hecho de que tengas mexicanos en un torneo en tu país debe ser importante. Ojalá alguno se pueda colar a las últimas instancias y por qué no, pelear por el título”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - MEXICO OPEN AIR VIDANTA LISTO PARA LA SEGUNDA EDICIÓN EN 2023